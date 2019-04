Farense empata 1-1 e marca passo na luta pela manutenção

O Farense recebeu o FC Penafiel em partida a contar para a 30ª jornada da Ledman LigaPro, no Estádio de São Luís, em Faro, hoje, sexta-feira, 19 de abril.

O primeiro sinal de perigo foi dado pelo FC Penafiel, logo aos 5 minutos – Fábio Abreu rematou fortíssimo à entrada da área, mas Hugo Marques respondeu com um vistoso voo e afastou o perigo. O mesmo Fábio Abreu que, aos 12 minutos, voltou a proporcionar boa defesa ao guardião dos algarvios, depois de um cruzamento de Ludovic pela direita.

Já o Farense não precisou de grandes avisos para inaugurar o marcador – aos 15 minutos, Nuno Borges apareceu em boa posição à entrada da área a rematar, a bola foi para o pé de Daniel Bragança e o jovem médio não se fez rogado, abrindo a contenda. 1-0 para o Farense.

Apesar da desvantagem penafidelense, Fábio Abreu estava endiabrado nesta primeira metade, e ia fazendo gato sapato da defensiva algarvia. Aos 26 minutos, trabalhou bem na área algarvia e rematou por cima, em excelente posição para o golo.

A primeira parte foi durinha, com duas equipas muito agressivas. O ascendente foi dos forasteiros mas o Farense aproveitou bem a única oportunidade que teve e foi para o intervalo em vantagem.

O Penafiel voltou a desperdiçar a primeira oportunidade da etapa complementar. Aos 55 minutos, Areias isolou-se perante Hugo Marques mas, na hora do remate, atrapalhou-se e atirou enrolado para fora. A equipa nortenha acabaria por chegar ao empate aos 59 minutos. Na cobrança de um canto pela direita, João Paulo apareceu no coração da área a desviar para a baliza do Farense. Estava feito o 1-1.

Foi preciso chegar aos 74 minutos para assistir a novo lance perigoso. Jorge Ribeiro deu uso ao seu famoso pé esquerdo e atirou um míssil de meia distância, à flor da relva, que passou muito, muito perto do poste direito da baliza dos homens de Penafiel.

Depois, ao minuto 82, Mayambela fez o que parecia ser um cruzamento, mas a bola acabou por obrigar José Costa a defesa muito apertada.

O jogo chegou ao fim com a igualdade no marcador. Com este resultado, os leões de Faro somam 36 pontos e ficam, à condição, no 11º lugar da Segunda Liga, dois pontos acima da linha de água. Na próxima jornada, a 31ª da Ledman LigaPro, o Farense desloca-se a Oliveira de Azeméis para defrontar a Oliveirense, numa partida disputada sexta-feira, 26 de abril, às 19 horas.

Farense vs FC Penafiel

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Godinho, Pedro Kadri, Cássio, Jorge Ribeiro, André Vieira, Nuno Borges, Daniel Bragança, Alvarinho (Tavinho, 62 min), Mayambela, Lynel Kitambala (Irobiso, 45 min).

Treinador: Álvaro Magalhães

Suplentes não utilizados: Miguel Carvalho, Fabinho, Alan Júnior, Bruno Bernardo, Pedro Simões.

FC Penafiel – José Costa, Pedro Lemos, Vini, João Paulo, José Gomes (Gustavo, 45 min), Tiago Ronaldo, Romeu Ribeiro, Fábio Abreu, Vasco Braga, Ludovic (Caetano, 81 min), Areias (Pires, 67 min).

Treinador: Armando Evangelista

Suplentes não utilizados: Ivo Gonçalves, Leandro, Yuri Araújo, Rafa Sousa.

Árbitro: Tiago Martins

Golos: Daniel Bragança (15 min), João Paulo (55 min).

Amarelos: Vasco Braga (41 min), Jorge Ribeiro (51 min), Pedro Kadri (57 min), Mayambela (85 min), Tiago Ronaldo (87 min), Vinicius (90 min), Daniel Bragança (90 min), Pedro Lemos (90 min).