Farense chumba no exame de Coimbra e soma sete jogos sem vencer

O Farense deslocou-se hoje, domingo, 17 de fevereiro, a Coimbra, para defrontar a Académica, num confronto entre dois históricos a militar na segunda liga e que atravessam momentos bem distintos – nos últimos oito jogos, o Farense venceu apenas dois, enquanto a Académica venceu seis. A partida contou para a jornada 22 da Ledman LigaPro.

A primeira nota de destaque prende-se com o regresso de Jorge Ribeiro ao 11 inicial do Farense – o habitual lateral esquerdo da formação orientada por Álvaro Magalhães foi hoje escalado para posições mais adiantadas do terreno, jogando a meio campo.

O primeiro sinal de perigo para a defensiva farense deu-se aos 19 minutos – Hugo Almeida surgiu em excelente posição e atirou em arco, com a bola a passar perto da baliza algarvia. Depois, aos 20 minutos, Traquina surgiu solto na área e rematou para uma defesa a dois tempos de Hugo Marques. A Académica entrou melhor e tinha o controlo das operações.

A equipa algarvia mostrava dificuldade em penetrar a defensiva da briosa, e tentou a sorte da meia distância aos 31 minutos, quando Irobiso rematou de fora da área. A bola saiu à figura de Peçanha.

Aos 36 minutos novamente o Farense. Jorge Ribeiro foi chamado a executar um livre muito perto da grande área, descaído para a direita, ao jeito do seu pé esquerdo. Peçanha defendeu com alguma dificuldade, segurando o nulo no marcador.

A equipa de Faro conseguiu sacudir a maior pressão inicial dos estudantes, acabando a primeira parte por cima do jogo, sem conseguir, no entanto, materializar esse domínio territorial em jogadas perigosas. O intervalo chegava com um empate a zeros no placard.

As equipas regressaram dos balneários encaixadas em campo. Muito jogo no centro do terreno, e poucas incursões ofensivas bem sucedidas. A primeira situação perigosa foi criada pela Académica, aos 56 minutos – Romário ganha metros na área do Farense, e consegue tirar um cruzamento rasteiro e perigoso, que acabou afastado pela defensiva algarvia.

Aos 60 minutos novamente a Académica. Desta vez foi João Real a aparecer para cabecear, na sequência de um livre a beneficiar os estudantes. Hugo Marques voou e defendeu para canto.

O Farense respondeu ao minuto 67. Após um bom trabalho na área conimbricense, Tavinho atirou para defesa de Peçanha.

Aos 73 minutos, uma jogada de insistência da briosa culminou num cruzamento de Marinho, com conta, peso e medida para a cabeça de Hugo Almeida. A bola esbarrou no poste esquerdo da baliza do Farense. Que perigo!

Depois, Romário entra na área algarvia pela direita do ataque da Académica e, na opinião do árbitro, é travado em falta por Perisic. João Capela achou ser motivo para grande penalidade, mas as imagens deixam muitas dúvidas. Chamado a converter o castigo máximo, Hugo Almeida atirou e Hugo Marques brilhou, parando o remate do veterano português.

Os coimbrenses continuavam a pressionar e aos 80 minutos foi Diogo Ribeiro a aparecer em excelente posição, cabeceando por cima da baliza dos leões de Faro.

A pressão da Académica acabaria por dar resultado. Aos 87 minutos, na sequência de um mau alívio da defensiva algarvia, João Real rematou para defesa apertada de Hugo Marques. A bola ressaltou para Hugo Almeida, que não perdoou e fez abanar as redes da baliza. Estava feito o 1-0 para os homens da casa.

Até final, destaque para as expulsões de Hugo Almeida e Irobiso, ambos com vermelho direto, após desentendimentos. O jogo chegou ao fim com a vitória da briosa.

Com este resultado o Farense soma sete jogos sem sentir o sabor da vitória, mantendo os 26 pontos e ocupando agora a 12ª posição da Segunda Liga, apenas quatro pontos acima da linha de água. Na próxima jornada, a 23ª da Ledman Liga Pro, o Farense recebe o Paços de Ferreira. Esta partida disputa-se domingo, 24 de fevereiro, às 11h15, no Estádio de São Luís, em Faro.

Académica vs Farense

Estádio Cidade de Coimbra, Coimbra

Académica – Peçanha, Mike, João Real, Yuri Matias, Dias, Traquina (Marinho, 58 min), Reko (Fernando Alexandre, 45 min), Romário, Jean Filipe, Jonathan Rubio (Diogo Ribeiro, 77 min), Hugo Almeida.

Treinador: João Alves

Suplentes não utilizados: Ricardo Moura, Joel, Rúben Saldanha, Brendon.

Farense – Hugo Marques, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Perisic, Nuno Borges (Fábio Nunes, 90 min), Daniel Bragança (Mayambela, 69 min), André Vieira, Jorge Ribeiro (Fabrício, 84 min), Irobiso, Tavinho.

Treinador: Álvaro Magalhães

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Delmiro, Pedro Simões, Carlos Moura.

Árbitro: João Capela

Golos: Hugo Almeida (87 min).

Amarelos: André Vieira (6 min), Perisic (23 min), Jonathan (34 min), Godinho (40min), Tavinho (51 min).

Vermelhos: Hugo Almeida (90 min), Irobiso (90 min).