Faleceu João Santos, fundador da associação ambientalista Almargem

Faleceu na tarde de ontem, segunda-feira, 24 de dezembro, na unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), João Santos, o fundador da associação ambientalista Almargem, sediada em Loulé.

Homem de causas, ativista e um grande defensor do património natural do Algarve, João Santos, 66 anos, estava internado devido a doença oncológica.

Ouvida pelo barlavento, Anabela Santos, coordenadora de projetos da Almargem, lamentou a perda. «Havia a esperança que que ele lutasse e conseguisse dar a volta por cima. Infelizmente, já foi tarde demais. Nós e alguns dos amigos mais próximos ainda conseguimos fazer a despedida com dignidade. Mas ninguém estava preparado. É muito muito triste, porque ele ainda tinha muito para dar».

«O João tinha-se reformado há dois anos precisamente porque queria aproveitar agora para fazer coisas que ele gostava. Perdemos todos, perde a região. Mas Almargem não pode parar, por ele! Isto foi a vida dele e agora cabe-nos a nós repeitar o legado e continuar o que ele nos deixou», sublinhou.

Há cerca de três meses, que o sócio número 1 e tesoureiro se tinha retirado da atividade associativa, devido aos problemas de saúde.

Em entrevista ao «barlavento» publicada a 1 de maio de 2017, sobre os 30 anos de atividade da Almargem, o dirigente João Santos recordou que «se formos a ver com objetividade, talvez a vitória mais recordada, e foi uma falsa vitória, é o facto da autoestrada do sul não ter destruído a Serra do Caldeirão. Noutros casos, fomos contra projetos que não avançaram. Lembro-me de um campo de golfe em Faro que foi chumbado e ainda hoje estamos metidos no processo de recursos que já dura há uma década».

Em breve, será divulgado o local e a data do funeral.