Executivo de Olhão quer assumir o segundo bloco de competências em 2020

O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, pretende assumir o segundo bloco de competências para as autarquias – que inclui Saúde, Educação, Cultura, Saúde Animal e Segurança Alimentar – a partir de 2020.

O autarca, que mostrou a sua «disponibilidade» e aplaudiu «desde a primeira hora» a descentralização de competências do Governo para as autarquias, justifica esta posição com a necessidade de preparar «da melhor forma a gestão destas novas áreas de atuação por parte do município».

«Uma vez que, na prática, só iríamos assumir estas novas responsabilidades a meio do ano, e porque as mesmas implicam ajustamentos na estrutura municipal, nomeadamente mais recursos humanos, preferimos preparar esta transição em 2019 para começarmos da melhor forma, em 2020, esta nova missão, que queremos que seja frutífera para todos», realça António Miguel Pina.

O Decreto-Lei nº 20/2019, de 30 de janeiro, estabelece que o presidente de Câmara passa a ter competências na área da proteção e saúde animal (animais de companhia e animais de produção), tal como na segurança dos alimentos, enquanto que a transferência de competências na área da Educação está plasmada no Decreto-Lei nº 21/2019, que enuncia competências como o planeamento, gestão e realização de investimentos nesta área, mas também em relação à carta educativa e a transportes e refeitórios escolares.

A descentralização de competências na área da Cultura (Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro), inclui a gestão, valorização e conservação de parte do património cultural classificado de âmbito local, o controlo e fiscalização de espetáculos de natureza artística, assim como o recrutamento, seleção e gestão de trabalhadores afetos a esta área.

O Decreto-Lei nº 23/2019 refere as transferências de competências na área da Saúde: manutenção, conservação e equipamento de instalações de unidades de prestação de cuidados de saúde primários, assim como a gestão dos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde e dos assistentes operacionais.