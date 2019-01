Ex-aluna eslovena da UAlg lança aplicação inovadora para o birdwatching

Barbara Pintar, uma eslovena de 31 anos, e Jordi Sabat, catalão de 40 anos, são os mentores do projeto «Followbirds», concebido para os amantes da observação de aves, um nicho de turismo que no Algarve tem vindo a crescer. Barbara é licenciada em Belas Artes, mas foi no âmbito da tese final do mestrado em Design da Comunicação para o Turismo e Cultura da Universidade do Algarve (UAlg), onde entrou sem saber falar português, que começou a projetar os primeiros conteúdos de ornitologia, que resultaram nesta aplicação, construída de base pelo informático Jordi Sabat.

O projeto de tese era promissor e, portanto, a dupla achou que deveria passar do papel para a realidade. O resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos três anos, será apresentado em breve ao público, mas o «barlavento» teve a oportunidade de utilizar a aplicação online em primeira-mão.

«O primeiro contacto que tive com esta atividade ao ar livre foi durante uma caminhada no Ameixial, no concelho de Loulé. Quando vi todos os materiais pesados que os praticantes tinham de transportar e que usavam, desde as lentes telescópicas até aos grandes e pesados manuais de referência, pensei que não era nada prático transportar tudo isso para o terreno. Percebi logo que o ideal seria terem acesso a uma ferramenta prática, leve, simples e dinâmica, que permitisse aceder a toda a informação no momento. Surgiu assim a ideia para a aplicação», explica Barbara Pintar.

A versão atual do software tem uma base de dados com mais de 400 aves e inclui informação sobre os serviços de guias certificados que operam na região do Algarve, e as rotas que propõem ao longo do ano.

Cada ave tem uma ficha detalhada e até amostras dos sons que produzem em diferentes situações. Isto porque, «muitas vezes, antes de avistarem as aves, já os praticantes as ouviram, pelo que este é um pormenor muito, muito importante». A aplicação detalha até os sons por diferentes regiões, pois «tal como as populações, também as aves têm diferentes sonoridades ou ‘sotaques’ consoante os territórios onde se encontram», explica a dupla.

Para já, a aplicação está dedicada às aves que se podem avistar no Algarve, mas, no futuro, os empreendedores querem disponibilizar «mais informação também sobre Portugal Continental e ilhas, e evoluir para a Península Ibérica e Europa», segundo explica Jordi. E como é normal nestes processos, estão previstas novas atualizações e melhoramentos «com a ajuda e inputs dos utilizadores», refere. No horizonte está ainda uma versão para iPhone, a inclusão de novos parceiros e mais funcionalidades. Até porque a parceria é um dos modelos de funcionamento.

«Procuramos operadores turísticos em Portugal que queiram divulgar os seus serviços na nossa aplicação. Não terão qualquer custo por se associarem e ainda podem ajudar a desenvolver conteúdos se assim o desejarem». A vantagem é que os utilizadores poderão «organizar passeios com grande antecedência e ao detalhe».

Outra valência interessante é o registo de todos os avistamentos numa área pessoal, uma vez que «todos os birdwatchers gostam de fazer os seus apontamentos pessoais sobre o que viram». Em breve, essas listagens e notas poderão ser partilhadas com toda a comunidade «Followbirds».

A dupla tem ainda como objetivo introduzir na aplicação uma secção dedicada à oferta de alojamento turístico regional, mais próxima dos locais de birdwatching. «A ideia é promover uma alternativa mais conveniente para quem visita o Algarve e quer pernoitar perto dos pontos de observação que planeou visitar, agilizando a visita em termos logísticos», explica Jordi.

A dupla já concorreu ao TourismUP, o programa de aceleração promovido pelo Turismo de Portugal para apoiar projetos de empreendedorismo ligados ao turismo e promoção de produtos endógenos e ao Tourism Explorers, um programa para potenciar o desenvolvimento de inovação e empreendedorismo, através do apoio à criação de novas empresas com produtos e serviços inovadores focados no sector do turismo. A aplicação pode ser descarregada de forma gratuita na Play Store para plataformas Android (https://followbirds.com).