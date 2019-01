Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve organiza «Starters Day» inovador

O espírito inovador, a curiosidade sobre o mundo e a capacidade de agir são algumas das características fomentadas na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve que serão demonstradas na 1ª edição do evento «Starters Day – Let Nature Defy You», que vai decorrer já no dia 17 de janeiro, quinta-feira, na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

O evento é original em todas as vertentes, desde o nascimento da ideia do próprio «Starters Day», saído da cabeça dos alunos finalistas do curso de Gestão de Turismo, até ao concurso de ideias de negócio, que serão apresentadas e avaliadas, passando também pela competição de confeções inovadoras de aperitivos e soft drinks. A filosofia do evento é, precisamente, potenciar o empreendedorismo em ambiente escolar, aliando-o ao desenvolvimento pessoal dos alunos.

Segundo o professor responsável pela iniciativa, Custódio Ximenes, «o modelo do evento procura caracterizar competências essenciais, como observar o meio envolvente, encontrar oportunidades e planear o desenvolvimento de uma ideia. Também se exploram as qualidades técnicas de execução dos nossos alunos, utilizando exigentes coeficientes técnicos de produção da indústria da restauração».

O mote escolhido para esta 1ª edição do «Starters Day» é o Turismo Natureza, tendo em conta a crescente consciência na utilização dos recursos naturais que o Algarve oferece e a perspectiva da sua gestão a longo prazo. Nos diferentes debates que irão realizar-se sobre o tema, estarão presentes entidades como a Associação Vicentina, Associação In Loco, Odiana e Terras do Baixo Guadiana.

O certame conta também com a presença de ex-alunos da escola que irão partilhar as suas experiências numa perspectiva mais emocional das suas carreiras profissionais, realçando as qualidades pessoais que são determinantes para o sucesso.

Assim, num único evento, «será possivel observar a qualidade da formação das escolas do Turismo de Portugal, quer na perspectiva profissional, quer na perspectiva do desenvolvimento pessoal e humano», refere a diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, Paula Vicente.

Prossegue, explicando que «esta iniciativa pretende dinamizar e estimular o espírito empreendedor dos nossos jovens e prepará-los para o futuro profissional que os espera já a partir de janeiro, e que será certamente muito desafiante e exigirá o lado empreendedor e as melhores competências pessoais de cada um deles».

O «Starters Day – Let Nature Defy You» tem entrada livre e o programa pode ser consultado online.