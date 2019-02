Episódios do Reality Show americano «The Bachelor» vão ser gravados no Algarve

O Algarve foi o cenário escolhido para os últimos episódios da temporada 23 do reality-show «The Bachelor», um formato de grande sucesso nos Estados Unidos da América (EUA), transmitido pela cadeia televisiva ABC.

A emissão deste episódio está prevista para o próximo dia 4 de março, e os espectadores do programa irão poder conhecer a «beleza das paisagens naturais da região», com destaque para o cabo de São Vicente e para a cidade de Tavira.

Esta emissão surge numa altura em que o interesse do mercado norte-americano pela região tem vindo a aumentar de forma significativa. Em 2018, o Algarve registou a presença de 78 mil hóspedes provenientes dos EUA (mais 25,3% do que no ano anterior) e contabilizou perto de 219 mil dormidas (um aumento de 29,4% face a 2017).

«Realizado sempre num ambiente luxuoso, incluindo viagens pelo mundo a lugares paradisíacos, The Bachelor é um reality-show cujo conceito consiste em dar a um homem solteiro a oportunidade de encontrar o amor através do convívio com um grupo de mulheres, das quais terá que escolher uma no final do programa», explica fonte da Associação de Turismo do Algarve.

Transmitido em horário primetime, este formato está no ar há 15 anos, decorrendo a sua 23ª temporada. O programa regista uma média semanal de 11 milhões de telespetadores nos EUA, sendo que todos os episódios estão também disponíveis para visualização em plataformas streaming e on demand. A edição americana do The Bachelor chega aos cinco continentes, sendo neste momento emitida em cerca de 225 países.

A gravação do programa no Algarve contou com o apoio da Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável pela promoção turística externa da região, que encontrou nesta ação uma oportunidade estratégica para projetar a imagem e a notoriedade do destino junto do mercado norte-americano. «Tendo em conta a audiência e o sucesso do The Bachelor, acreditamos que este será um excelente veículo para darmos a conhecer o Algarve como um destino apelativo e surpreendente, e para posicionar a região como uma alternativa aos destinos europeus tradicionalmente procurados pelo mercado norte-americano, sobretudo junto de um segmento apreciador de um turismo de luxo, diferenciador e baseado em experiências autênticas», refere João Fernandes, presidente da ATA. «Além disso, que melhor destino que o Algarve para encontrar o amor?», atira.