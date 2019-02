Encontros do DeVIR trazem Luaty Beirão e Marisa Matias a Loulé

O ciclo Ante-começo, que marca o arranque da 5ª edição dos Encontros do DeVIR, acontece no dia 23 de fevereiro, sábado, com o Colóquio «Denunciar o presente, discutir o futuro», que se realiza no Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, das 15h00 às 18h00.

Na sequência das edições anteriores, a organização destes Encontros propõe-se prosseguir com esta 5ª edição, que terá como tema – de(a)nunciar – «uma palavra dúbia que, quando decomposta, pode ter diferentes significados e várias leituras, tal como algumas quadras de António Aleixo, poeta repentista desta região, que em 2019 completaria 120 anos. Recordá-lo através do que nos deixou, é refletir sobre a nossa identidade, um dos objetivos deste festival internacional», explica a organização.

O painel de convidados do colóquio de sábado inclui várias personalidades: Amaria Hakem, argelino e linguista árabe, traz a Loulé o

testemunho do seu percurso pessoal e académico, que em muito influencia e inspira o destino de jovens estudantes na Argélia; Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, voz avalizada nacional e internacionalmente nas áreas do ambiente e das alterações climáticas; Luaty Beirão, conhecido ativista angolano que pugna a sua luta em prol da liberdade de expressão, democracia e da luta anticorrupção em Angola, e que recordará o passado e explicará o seu contributo no presente daquele país; Marisa Matias, eurodeputada portuguesa, responsável por inúmeros dossiers que tratam de questões políticas e sociais, das relações entre ambiente e saúde pública, ciência e conhecimentos, democracia e cidadania, e que em Loulé apresentará a visão de quem critica, discute, influencia e propõe alternativas ao presente que influenciará o futuro; Suleiman Baraka, astrofísico palestiniano, chair-holder da UNESCO – Astronomia para a Paz, na Palestina, e ex-colaborador da NASA, que falará do seu percurso pessoal e profissional; e Vítor Aleixo, autarca de Loulé e neto de António Aleixo, que abordará a obra do poeta, à luz dos nossos dias e do que neles acontece.

Depois, às 18h30, inaugura a Exposição «De(a)nunciar AleixoHOJE», com 10 instalações de autoria de José Laginha, na Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo. Ambos os eventos diurnos serão de entrada livre.

Segue-se, às 21h30, no Cine-Teatro Louletano, o concerto de IKOQWE, projeto de Batida (Pedro Coquenão) com Ikonoclasta (Luaty Beirão). O preço dos bilhetes é de 5 euros.

A organização revela ainda que «nesta 5ª edição dos encontros do DeVIR serão apresentadas 41 criações, 52 reflexões por pensadores, investigadores e criadores nacionais e internacionais de diferentes áreas (dança, astronomia, teatro, política, escrita, ilustração, geofísica, cinema, fotografia, artes plásticas, linguística e cartoon) de Samuel Lefeuvre a Erna Ómarsdóttir, do ativista Luaty Beirão ao chairman da UNESCO Suleiman Baraka, de Hillel Kolgan em We love arabs, à dupla Sofia Dias/Vítor Roriz, que respondem a uma encomenda de criação, passando por Hélia Correia, que produziu um texto inédito, e por muitos outros que dão uso à palavra de(a)nunciar».