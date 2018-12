Em Quarteira, a consoada é para partilhar e celebrar na rua

Miguel Baptista, 47 anos, inconformado com a «crescente hipocrisia consumista» desta quadra e apostado em «promover o verdadeiro espírito de partilha» na noite de Natal, decidiu sair do conforto do lar, juntar algumas mesas e cadeiras na rua, e abrir a refeição a quem quisessem juntar-se à ceia. Dois dias antes, avisou amigos e espalhou a palavra. Entre transeuntes, vizinhos, anónimos, a verdade é que cerca de 100 pessoas apareceram para passarem juntas a consoada. E as sim nasceu a iniciativa «Natal das Ruas», a 24 de dezembro de 2014, no largo mesmo em frente à Junta de Freguesia de Quarteira. Uma «tradição improvisada» que se mantém até hoje.

«Eu queria realmente fazer algo diferente, mas não estava à espera que acontecesse o que veio a acontecer. Foi uma grande surpresa a quantidade de pessoas que se juntaram a mim», recorda Miguel Baptista ao «barlavento». Desde então, o evento tem vindo a crescer, já lá vão cinco anos. No início, a ideia até foi pensada tendo em vista os mais carenciados, mas rapidamente perdeu a razão de ser, até porque a solidão é transversal a estratos sociais.

Advogados, empregadas de limpeza, idosos, crianças, empresário locais, pescadores, mães solteiras, diretores de hotéis, passando pelo presidente da junta, «nesta mesa são todos iguais». Venham movidos pela solidão ou pelo espírito solidário, «aqui não há hierarquias. Todos temos o mesmo valor e cada um colabora da forma que quiser», explica Hélène , 48 anos, residente em Estoi, e responsável pela organização do evento em Quarteira, neste Natal de 2018. Na verdade, há quem venha de toda a parte. «Temos os estrangeiros que acabam de comprar casa e querem conhecer a comunidade (e são cada vez mais). É extremamente difícil explicar a magia que se sente durante esta iniciativa. Só quem cá vem é que consegue realmente perceber», assegura. Hélène participou pela primeira vez no «Natal das Ruas» em 2015.

«Ia passar a consoada sozinha com a minha filha, quando tive conhecimento desta iniciativa nas redes sociais». Apesar de se considerar um pouco introvertida, achou o conceito interessante, ganhou coragem e decidiu ir. «Quando cheguei, fui tão bem recebida, que me senti imediatamente integrada. Jantei bem e acabei por conhecer imensa gente, inclusive, aquela que se veio a tornar numa das minhas melhores amigas. O espírito de partilha e comunhão é indescritível. Decidi imediatamente que no próximo ano voltaria a participar, mas desta vez de forma mais proativa. E assim foi», recorda. Já Miguel Baptista garante que o evento será «sempre realizado na rua» e «sem qualquer organização», até porque, «o giro é ver a magia de como no momento tudo acontece, exatamente como tem de ser, e tudo se encaixa na perfeição!».

Um evento que se quer espontâneo, verdadeiro e que promova a partilha». Assim, este ano, Miguel decidiu deixar a logística da iniciativa a cargo de Hélène, e apostar em replicar o conceito em Lisboa. A intenção, explica, é «promover o Natal das Ruas noutros pontos do país, porque acredito que este é o verdadeiro espírito da quadra. Aliás, a história diz que antigamente o Natal era vivido na rua, em torno de uma fogueira». Durante a noite da consoada são deixados à descrição bens alimentares e vestuário, que podem ser levados por qualquer pessoa. «Basta chegar e tirar. Ninguém tem que dar justificações». E por isso mesmo, qualquer pessoa, entidade privada ou instituição pode «participar e contribuir de diversas formas» para enriquecer ainda mais esta festa. Por exemplo, angariando bens como roupa, comida ou brinquedos, produtos de higiene, ou serviços.

Uma sugestão? «Se alguma empresa de insufláveis poder contribuir instalando um divertimento para as crianças brincarem durante a noite, seria excelente. Se alguma cadeia de supermercados quiser contribuir com comida, será também muito bem-vinda. Até porque, durante as outras edições, nunca sobrou nada». O mentor do evento sublinha que já há vários apoios que tornam esta consoada comunitária possível de realizar. É o caso do EPIC SANA Algarve Hotel, o qual empresta «os aquecedores de rua e os fogões para se cozinhar e as bancadas para manter a comida quente». Também há restauração e pastelarias com fabrico próprio que doam comida e bolos, e uma empresa local dá todos os talheres descartáveis para a ocasião, entre outras contribuições, incluindo, a da Junta de Freguesia de Quarteira, que cede todas as mesas e cadeiras.

Assim, na próxima véspera de Natal, segunda-feira, 24 de dezembro, a partir das 15 horas, «começamos a montar toda a estrutura, e ao cair da noite as pessoas começam a aparecer» na esperança de partilhar uma ceia com novos amigos. Este ano, até teremos animação musical, pois alguém se voluntariou para cantar», refere. «Ver uma criança trazer o seu brinquedo para a oferecer a outra criança, é muito tocante. O Natal das Ruas permitiu-me ver que ninguém é melhor que ninguém. Que cada caso é um caso, e não devemos julgar os outros. Somos todos iguais, num lugar que é neutro: a rua. É uma noite inspiradora que enche a alma e o coração. Também eu já tive uma família perfeita e unida, brinquedos novos, dinheiro… já tive tudo isto, e fui feliz! Mas, sinceramente, nunca me senti tão feliz como no Natal das Ruas. Penso que nesta época há uma tomada de consciência de tudo aquilo em que falhámos. Creio que se sente, regra geral, uma enorme solidão. Pensamos que falhamos enquanto família, com os nossos filhos ou cônjuges, porque existe uma ideia pré-concebida que o Natal é sinónimo de uma casa cheia, uma família perfeita, uma mesa farta e uma árvore de Natal cheia de prendas. Quando isto não acontece, sentimos que falhamos na vida!», confidencia Hélène Bocheca.

«No entanto, o que recebemos ao participar nesta noite, não tem comparação com o que damos. Aliás, eu não o faço pelos outros, faço-o por mim mesma! O que recebo é muito maior do que tudo aquilo que dou. Este amor que recebo é a melhor prenda de Natal que poderia ter», conclui. Assim, os mentores do «Natal das Ruas» deixam o repto, a quem o quiser aceitar. «Se vai passar o Natal sozinho, ou se quer conhecer pessoas novas, junte-se a nós durante a tarde ou à noite». Quem quiser contribuir ou participar, basta contactar a Hélène Bocheca (962817636). Colaboram também neste evento a Paróquia de Quarteira, a Fundação António Aleixo e a Junta de Freguesia de Quarteira.