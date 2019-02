Docapesca recebe certificação que atesta a segurança alimentar na lota de Sagres

A Docapesca obteve a certificação do sistema de gestão da segurança alimentar da lota de Sagres, pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), segundo o referencial ISO 22000, depois de ter concluído o mesmo processo nas lotas de Póvoa de Varzim e Figueira da Foz em 2018.

No ano passado, foram investidos 130 mil euros no porto de pesca da Baleeira/Sagres, nomeadamente na instalação de nova plataforma flutuante e manutenção. O processo de certificação do sistema de gestão da segurança alimentar será, ainda em 2019, alargado a mais três lotas: Viana do Castelo, Aveiro e Nazaré.

Sendo «a higiene e a segurança alimentar do pescado» um dos objetivos estratégicos da Docapesca, a empresa tem vindo «a reforçar as condições de segurança e qualidade alimentar através da requalificação dos edifícios e equipamentos e da melhoria dos procedimentos organizacionais, visando a criação de um sistema de gestão de segurança alimentar qualificado», revela fonte da empresa.

«Garante-se, assim, de forma independente e imparcial, que todas as organizações, clientes e demais intervenientes do setor reconhecem que os produtos são fornecidos de forma segura, com qualidade e em conformidade com as exigências definidas pelas normas ISO 22000».

Esta certificação é essencial para a Docapesca, pois esta «tem a responsabilidade pela aplicação das normas de segurança alimentar ao pescado transacionado nas lotas do continente português, assim como a sua rastreabilidade e a informação ao consumidor».