Portimonense de novo multado por corte no relvado

O Portimonense foi hoje alvo de uma multa por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no valor de 765 euros, devido ao corte de relvado apresentado no jogo frente ao Futebol Clube do Porto, que terminou com a vitória dos forasteiros por 0-3.

No mapa de castigos divulgado hoje (que pode consultar aqui), a Liga afirma que «O corte da relva foi feito em linhas circunferenciais. Questionado o Diretor de Campo sobre o motivo para tal, não apresentou qualquer justificação», conforme apresentado nos relatórios do árbitro e do delegado ao jogo.

Recorde-se que a equipa algarvia já tinha sido multada pelo mesmo motivo, em Outubro de 2018, depois de um jogo frente ao Sporting Clube de Portugal.