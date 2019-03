Contrabando e ponte pedonal voltam a unir Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana

A terceira edição do Festival do Contrabando em Alcoutim (Portugal) e Sanlúcar de Guadiana (Espanha) chega de 29 a 31 de março, oferecendo a todos os visitantes dias repletos de animação, história, artes e cultura. Serão muitas as atividades disponíveis nestes dias, em que é possível a todos os visitantes a travessia pedonal do Rio Guadiana.

Já existem diversas presenças confirmadas na abertura oficial do certame e da ponte pedonal, no dia 29 de março, às 14h30: o ministro do Planeamento, Nelson de Souza; a Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira; o Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva, Alejandro Romero Romero; a Delegada del Gobierno Andaluz en Huelva, Bella Verano Domínguez e a Vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales y diputada responsable de Huelva, María Eugenia Limón Bayo.

Se por um lado se celebra a arte, a cultura, a gastronomia e o património natural partilhado por ambas as vilas, por outro a atividade ilícita do comércio é «o mote para a (re)criação de tempos idos, onde muitas são as estórias partilhadas de pessoas que atravessavam a nado o rio de modo a poderem sobreviver».

A autarquia de Alcoutim explica que «o programa do festival teve como conceito base subjacente à sua elaboração a valorização da identidade local através da linguagem universal das artes, tornando possível a definição de um novo território, onde, durante três dias, unidos por uma ponte pedonal flutuante, dois países partilham uma identidade ancorada na vivência de dois povos que há séculos partilham as mesmas margens, as mesmas memórias, as mesmas lutas, as mesmas ambições e os mesmos sonhos».

É «um sonho antigo de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, ter uma ponte que os une», e durante três dias as populações podem usufruir dessa facilidade. Mas, na realidade, «não há maior elemento que una as duas vilas que o próprio Rio Guadiana».

O evento terá entrada gratuita em todos os seus dias.