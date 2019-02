Confraria do Atum de VRSA realiza VI Capítulo em Ayamonte

A Confraria do Atum de Vila Real de Santo António realiza no sábado, dia 23 de fevereiro, o seu VI Capítulo, cerimónia que contemplará também a entronização de novos membros. Ao todo serão perto de 40 confrarias – algarvias e de norte a sul do país, às quais se juntam confrarias espanholas e belgas. A estas juntam-se a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e o Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas (Ceuco).

Assegurando a sua dimensão internacional, este ano a iniciativa irá ter lugar na cidade espanhola de Ayamonte, fortalecendo assim os laços desta confraria com as suas congéneres espanholas, sendo o Rio Guadiana e as tradições conserveiras e culinárias alguns dos principais elos de ligação.

Antes dos atos capitulares, a reunião contempla dois momentos públicos: uma receção no Ayuntamiento de Ayamonte, às 10h30 (hora espanhola), bem como um desfile das confrarias participantes até à Casa Grande, acompanhadas pela Banda Filarmónica. «O cortejo dará a conhecer os tons amarelos e azuis fortes dos trajes da confraria vila-realense, cores que evocam as fardas tradicionais dos operários das muitas fábricas de conservas que existiram na cidade do Guadiana», explica o município de Vila Real de Santo António (VRSA).

«A Confraria do Atum tem como missão levar mais longe a história do atum e da indústria conserveira, episódios que marcaram gerações em VRSA e estão ainda hoje presentes em muitos dos pratos típicos da cidade ou nos hábitos alimentares dos vila-realenses».

Este evento está integrado no calendário da Eurocidade do Guadiana, entidade que une os territórios de VRSA, Castro Marim e Ayamonte, e potencia «a partilha cultural, económica e desportiva dos três municípios».