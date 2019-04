Concerto de Dino D’Santiago no Teatro das Figuras vai ajudar Moçambique

O concerto de Dino D’Santiago, que terá lugar no Teatro das Figuras no dia 20 de abril, sábado, às 21h30, será um espetáculo solidário a favor das vítimas do ciclone Idai, em Moçambique.

O Teatro das Figuras e o município de Faro «não ficaram indiferentes a uma tragédia que provocou a morte a cerca de 800 pessoas, 518 das quais em Moçambique e que se estima que tenha afetado mais de 600 mil pessoas, só naquele país africano».

Como forma de se associar ao movimento solidário, a receita do concerto de Dino D’Santiago reverterá, na sua totalidade, para a ajuda humanitária às populações afetadas, em articulação com as entidades oficiais que superintendem o esforço humanitário desempenhado pelo nosso País.

No concerto do Teatro das Figuras, Dino D’Santiago apresentará o seu último trabalho Mundu Nôbu, lançado em 2018. Nascido em Portugal e criado em Quarteira, Dino D’Santiago encontrou a sua voz em Cabo Verde, criando uma sonoridade entre o funaná e o afro-house. Mundo Nôbu cruza «inspirações entre as várias culturas que o artista sempre admirou».