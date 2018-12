Coleção de camisolas desportivas de família tavirense vai ganhar nova vida em África

Ele é arbitro amador. Ela é enfermeira e apaixonada por viagens. Em casa, os irmãos guardam uma coleção de dezenas de camisolas de futebol de clubes distritais, nacionais, internacionais, e até de vários países do mundo que o pai, Paulo Silva, começou a juntar nos muitos jogos arbitrou. Aliás, a arbitragem é uma tradição desta família de Tavira, e já o avô paterno andava de apito ao peito no andebol da primeira divisão.

Assim, em casa dos irmãos Silva, há uma parafernália de camisolas, a maioria de emblemas portugueses, é certo, mas também com os emblemas de equipas colombianas, angolanas, e até chinesas, de várias épocas e campeonatos.

Há cerca de três meses, o jovem questionou-se: «o que vou fazer com isto tudo?». Lembrou-se das histórias do continente africano – o pai é angolano e o avô fez a guerra colonial em São Tomé e Príncipe. Histórias que retratavam o conflito do ultramar, mas também o povo daquele arquipélago africano.Começou a pesquisar um pouco da história e da realidade daquele território – o pé descalço, a roupa rasgada, as peladinhas em campos de terra batida, as crianças felizes com uma bola esfarrapada para chutar. As imagens fizeram-no pensar «nas dificuldades que ultrapassam para poder fazer o que mais gostam, isto é, jogar futebol».

Assim nasceu a ideia de doar tudo. E quando a partilhou em casa, teve o apoio da família, em especial da irmã Carina Silva, uma jovem de 24 anos, profissional de saúde, que se orgulha de «poder ajudar os outros» e «tornar melhor a vida de pessoas que estão em sofrimento, doentes».

«O meu irmão manifestou a vontade de fazer uma viagem a África e doar todas todas as camisolas. Gostei da intenção, e não pareceu um sonho impossível», disse ao «barlavento». E até se disponibilizou para participar na expedição solidária. Será uma oportunidade de «fortalecer a nossa relação, e ajudar o outro, tal como o faço todos os dias no trabalho».

Aos motivos do irmão para escolher São Tomé e Príncipe, Carina ainda acrescentou outro: «nós estamos por nossa conta, e a verdade é que a viagem para este país é a mais económica a todos os níveis. Por isso, podemos juntar o dinheiro necessário mais depressa».

Clubes da região apoiam «Sorriso dos Príncipes»

Setembro ou outubro de 2020, o mais que tardar, será a data da partida. A dupla de irmãos até já tem um nome para a causa: «Sorriso dos Príncipes». Assim, torna-se mais fácil divulgar a iniciativa e reunir apoios. Está criada uma página de facebook, na qual serão divulgados todos os passos do projeto.

Além das camisolas, o objetivo é reunir «todo o tipo de material desportivo possível, desde calções, botas, luvas, e bolas», pois «eles precisam de tudo e nós queremos levar o máximo para ajudar», diz João Silva que já está a falar com os colegas e amigos para doarem «equipamentos de arbitragem. Afinal de contas são um elemento indispensável ao jogo». Assim, dá também um toque pessoal ao projeto.

Em boa verdade, João e Carina Silva querem mais do que entregar bens. Vão envolver-se no dia a dia dos são-tomenses. «Queremos conviver com as crianças, jogar com elas e proporcionar-lhes um momento de partilhar», garantem.

Pequenas empresas e estabelecimentos locais também podem abraçar esta missão. Por exemplo, através de um patrocínio em géneros ou numerário. Ambos concordam, quase em uníssono, que «tudo é bom», revelando alguma desilusão por até agora, terem encontrado resistência e tão poucas respostas.

Quem não se furtou a apoiar e ajudar foram os clubes e as instituições desportivas da região. «Contactei o presidente do Olhanense Isidoro Sousa, e de imediato me disse que podemos contar com toda a ajuda na divulgação da nossa iniciativa», diz João Silva, engrandecendo também o gesto «da Casa do Benfica de Tavira, que nos ofereceu mais de 50 equipamentos, além de um saco desportivo excelente para transporte de todo o material». Esta coletividade de Tavira remeteu também muito material desportivo diverso para os irmãos levarem na bagagem.

Em relação à logística, os irmãos vão tentar «entrar em contacto com o consulado português em São Tomé, e até mesmo com a TAP, numa tentativa de reduzir o custo da bagagem». Explicam que não querem «qualquer oferta nem desconto nas bagagens pessoais, mas sim na carga» solidária.

Num período assolado por diversas polémicas no futebol nacional, acompanhadas por um clima de constante guerrilha, estes dois jovens algarvios querem dar um exemplo diferente de como o desporto pode (e deve) ser vivido.

Uma bicicleta por uma camisola e outras histórias

Quando entramos na sala de João Silva, deparamo-nos com um cenário paradisíaco para os amantes do futebol. Há um espólio de equipamentos de «pequenos» clubes das divisões distritais, passando pelos «grandes» clubes da primeira liga e de ligas internacionais. Há camisolas do Santa Luzia, do Olhanense, do Farense, do Casa Pia. Mas também do Sporting, do Benfica, do Standard de Liége, com o nome de Sérgio Conceição (atual treinador do FC Porto), do Wolfsburg, do Paris Saint Germain. Mais. Tem camisolas do Deportivo Cali (Colômbia), do Recreativo de Libolo (Angola), e de Gibraltar. Até da China. E várias de formações cipriotas.

É impossível enumerar todos os países presentes na coleção deste jovem de 19 anos. Muitas têm histórias curiosas. Uma delas era de Coelho, ex-jogador do Olhanense. João Silva revela-nos que o médio, quando chegou ao clube algarvio, «publicou uma mensagem no facebook a pedir uma bicicleta emprestada para se deslocar pela cidade». Não se fazendo rogado, «respondi a dizer que lhe emprestava uma bicicleta se ele me desse uma camisola». Assim foi.

Noutra oportunidade, João Silva foi ao Estádio Pina Manique, em Lisboa, reduto do Casa Pia Atlético Clube, para acompanhar o seu Olhanense. Antes do jogo, falou com um amigo fisioterapeuta que integra a equipa técnica da equipa da capital, que lhe confidenciou ser «muito difícil conseguir algo, uma vez que raramente dão camisolas». A surpresa chegou no fim da partida. «O meu amigo dirigiu-se a mim, e disse-me que o roupeiro viria falar comigo. Realmente veio e deu-me um equipamento completo do Casa Pia», recorda.

Valor sentimental não impede doação

Como acérrimo apoiante do Sporting Clube Olhanense, João Silva é presença frequente no Estádio José Arcanjo, onde a proximidade dos jogadores com a massa adepta é uma realidade. E o cultivar de algumas amizades também. Federico Dionisi, avançado do Frosinone que subiu na presente época à Serie A, escalão mais alto do futebol italiano, é talvez o exemplo mais evidente.

O jogador italiano, que atualmente recupera de uma grave lesão, passou por Olhão na época 2013/2014, sendo uma peça importante da equipa quando a formação algarvia alinhava na Primeira Liga portuguesa.

João Silva recorda-se bem de como tudo começou, na tarde de 12 de janeiro de 2014. «No jogo do Olhanense contra o Vitória FC, eu levei um estandarte que fiz, com a mensagem Forza Dionisi e uma foto dele». O jogador viu a homenagem e «a reação foi espetacular. Esboçou um sorriso e aqueceu como se estivesse a jogar em alta rotação. No jogo acabou por fazer uma assistência e marcar um golaço». O inesperado aconteceu no final do jogo. «O Dionisi já tinha oferecido a camisola a outra pessoa com quem se tinha comprometido, mas veio-me oferecer os calções».

Estava dado o pontapé de saída para uma boa amizade. Depois disso, João Silva e Dionisi chegaram a «ir lanchar juntos a convite dele, e no final do Olhanense versus FC Porto dessa época ele deu-me a camisola».

Dionisi regressou a Itália no final da época, e no dia de aniversário do jogador, João enviou-lhe uma camisola com uma foto de ambos. Dias depois, e sem fazer qualquer pedido, outra surpresa: «ele enviou-me, sem eu pedir, uma camisola dele».

Outra situação curiosa deu-se com Daniel Giraldo, também ele ex-atleta do Olhanense. O jovem tavirense fez alguns vídeos de promoção do médio colombiano e falavam variadas vezes. «Almoçávamos e jantávamos juntos algumas vezes, até que ele saiu do clube».

Giraldo voltou à Colômbia para representar o Deportivo Cali, um dos maiores clubes do país. Não esqueceu, no entanto, o amigo português. «Enviou-me uma camisola do Deportivo Cali, com o layout da Taça Libertadores da América», a mais importante competição de clubes da América do Sul.