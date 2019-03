Cidadãos unidos contra construção no João de Arens

Um grupo de munícipes de diversas áreas de atividade mobilizaram-se contra a construção de três unidades hoteleiras na zona do João de Arens, entre a Prainha e a Praia do Vau, no concelho de Portimão.

O projeto está em consulta pública online, até dia 15 de março, estando aberta à participação e sugestão de qualquer cidadão. Para já, um grupo que «tem como denominador comum, o amor à terra onde vive e a defesa da paisagem natural juntou-se e organizou-se com o objetivo de impedir que este projeto seja licenciado», argumenta. Estes cidadãos «opõem-se, em geral, à concretização de mais projetos imobiliários na faixa litoral do concelho e, em particular, no caso deste, no João de Arens, consideram que constitui a destruição do último reduto natural existente na costa do concelho de Portimão, com um apreciável valor natural».

«No local, existe uma cobertura vegetal caracterizada por muitas coníferas, plantas exóticas e plantas autóctones. É um dos poucos locais no Algarve onde está presente a Linaria Algarviana e nas zonas de falésia a raríssima Cynomorium coccineum. A avifauna é abundante dada a localização muito próxima da Ria de Alvor, sítio integrado na Rede Natura 2000, bem como a proximidade do estuário do rio Arade. O local tem sido escolhido por muitos guias de natureza que aí levam os seus clientes, oriundos das mais variadas partes do mundo, e que pretendem conhecer e usufruir da beleza natural da região», defende o grupo. Entende, assim, que este projeto ameaça estas mais-valias, apelando à mobilização de todos os munícipes para que participem na consulta pública. Estes cidadãos agendaram ainda para este sábado, 9 de março, uma ação de sensibilização e preservação do João de Arens.

Assim, entre as 9h15 e as 10h15, haverá yoga com meditação no João de Arens, sendo o ponto de encontro na Praia do Alemão, às 9h00. Segue-se um passeio, guiado por uma bióloga, a partir das 10h00, com ponto de encontro na Praia do Vau, às 9h30. À mesma hora, às 10h00 haverá um passeio de paddle, garantindo a organização as pranchas. Ainda entre as 10h00 e as 12h00, será lecionada uma aula aberta de surf, e entre as 15h00 e as 17h00, uma aula aberta de crossfit. Entre as 17h30 e as 20h30, no Olha Q2 na Praça 1º de Maio, junto à Câmara Municipal de Portimão, haverá uma sunset party com músicos da cidade.