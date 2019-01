Ciclismo e desporto jovem marcam janeiro e fevereiro em Portimão – Cidade Europeia do Desporto

Depois da cerimónia de abertura realizada no Portimão Arena na noite de 18 de janeiro, o ano de 2019 arranca na Cidade Europeia do Desporto (CED) com um vasto programa de eventos, do qual se destacam as primeiras pedaladas da 45ª Volta ao Algarve em Bicicleta, diversas provas em que os protagonistas vão ser os atletas de palmo e meio, sem esquecer uma série de ações de formação para agentes desportivos.

Depois de uma prolongada ausência, a popular «Algarvia» dará as primeiras pedaladas no dia 20 de fevereiro, da zona ribeirinha de Portimão em direção a Lagos, tendo esta etapa inicial cerca de 200 km. A 45ª edição da já mítica prova velocipédica terminará em 24 de fevereiro e terá uma cobertura televisiva reforçada, reunindo centena e meia de ciclistas em representação de 24 das melhores equipas que compõem o pelotão internacional.

Mas os dois primeiros meses de 2019 serão pautados, em Portimão, por competições para todos os gostos, em grande parte dirigidas às crianças e aos jovens, com destaque para a Final Four Regional de Basquetebol Feminino Sub-14, marcada para o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal entre 1 e 3 de fevereiro, numa organização do Portimonense, assim como para o Campeonato Regional de Desporto Escolar, a realizar no dia 7 de fevereiro na Área Desportiva da Praia da Rocha, sob organização do Centro Desportivo de Surf.

Ainda na mesma vertente, merece especial referência o Campeonato Nacional de Cadetes, agendado para 9 de fevereiro no Portimão Arena, em organização da Federação Portuguesa de Judo. A Escola Poeta António Aleixo recebe no dia 30 de janeiro o Torneio Interturmas de Futsal.

Também o Campeonato Regional Equipas Sub-12/14 em Ténis se decidirá em Portimão, com etapas nos dias 9, 10, 16 e 17 de fevereiro, no Complexo Municipal de Ténis, local onde no dia 14 de fevereiro se realizarão os Encontros Regionais de Ténis do Desporto Escolar. Por sua vez, os Encontros Regionais de Vela do Desporto Escolar terão lugar a 13 de fevereiro ao largo de Portimão, organizados pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. Por fim, é de reter o Campeonato Regional de Esperanças e Maratona em Canoagem, a realizar em 16 de fevereiro ao longo do Rio Arade, numa iniciativa do Clube Naval de Portimão.

Destaque para o Campeonato Nacional Natação de Salvamento, a decorrer na Piscina Municipal de Portimão em 27 de janeiro, enquanto o Campeonato Regional CS1, BC1, BC2, BC4, BC5 está marcado para 22 a 24 de fevereiro no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, organizado pela Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto, sob a chancela da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência.

Merecem igualmente figurar nesta agenda bimensal o passeio da saúde, uma caminhada de 5km, com partida do Centro de Saúde de Portimão (30 de janeiro, às 15h00); o percurso pedestre de 2 de fevereiro, por ocasião do Dia Mundial das Zonas Húmidas e a ter lugar a partir de Alvor, numa promoção da autarquia portimonense; o festival «Entrelaçados» que se realiza entre 13 e 24 de fevereiro em torno da dança contemporânea; os «Batismos de Amor» nas modalidades de windsurf, paddle e mergulho, marcados para 16 de fevereiro em diversos locais e inspirados no Dia dos Namorados e na mesma data o Super Fitness Day, com várias aulas e uma masterclasse de zumba com a dupla Mens of Portugal, no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão.

No que toca à componente da formação, que constitui uma das grandes apostas na programação da CED 2019, são de realçar nestes dois primeiros meses as seguintes ações: «Desporto e Atividade Física Acessível» (25 e 26 de janeiro e 1 de fevereiro no Espaço Raíz da Teia d’Impulsos); «Saúde & Desporto» (26 de janeiro na Biblioteca Municipal de Portimão); «Educadores no Desporto – Pedagogia no Desporto» (28 de janeiro no Clube Naval de Portimão); Tertúlia: «A importância do exame médico-desportivo» (28 de janeiro no Centro de Saúde de Portimão); «O ABC do AVC – Da prevenção à reabilitação» (31 de janeiro na Casa Manuel Teixeira Gomes); «Desporto e Atividade Física Acessível» (8, 9 e 15 de fevereiro no Espaço Raíz); «Ação de Formação sobre Boccia» (22 de fevereiro no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão); e «Obesidade, a Epidemia do Séc. XXI – Como Combatê-la?» (28 de fevereiro na Casa Manuel Teixeira Gomes).

Os principais momentos relativos à área formativa serão a Conferência Internacional «Sports Managment», a ter lugar no dia 23 de fevereiro no Hotel Alvor Praia, organizada pelo ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e, sobretudo, o Fórum Empresarial de Desporto, a realizar em 31 de janeiro no Auditório do Museu de Portimão e que trará à cidade diversas figuras mediáticas ligadas a esta temática.