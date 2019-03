CHE Lagoense vence Campeonato Nacional de Badminton

A CHE Lagoense foi a grande vencedora do Campeonato Nacional de Equipas Mistas seniores de Badminton, disputado no Centro de Alto Rendimento (CAR) das Caldas da Rainha, durante o fim de semana de 2 e 3 de março. Ao subir ao lugar mais alto deste pódio, a equipa de Lagoa conquistou o direito de representar Portugal na Taça dos Clubes Campeões Europeus, que se joga no Luxemburgo entre 2 e 6 de julho de 2019.

Esta é a oitava vez que a CHE Lagoense conquista o Título Nacional mais importante do Badminton Português. A caminhada dos algarvios para a glória começou com as vitórias por 5-0 nos encontros com o Nova Semente Grupo Desportivo e o Clube Albergaria, vencendo o respetivo grupo.

Na meia final, disputada no domingo de manhã, a CHE Lagoense venceu o Clube DR por 3-1 e conquistou o lugar no jogo decisivo. Aí a equipa de Lagoa venceu a Associação Académica de Coimbra por 3-1.

Sagraram-se campeões nacionais os seguintes jogadores e jogadoras: Mariana Chang, Mariana Leite, Catarina Cristina, Ana Reis, Joana Lopes, Daniela Conceição, Alexandre Paixão, Bruno Carvalho, Ângelo Silva, Bernardo Atilano, Tomás Nero, Miguel Rocha.

Com mais esta conquista a ACD CHE Lagoense reforça «o seu estatuto de maior potência do Badminton nacional, facto que muito orgulha e dignifica Lagoa e o desporto no concelho», referiu Luís Encarnação, vereador do desporto da Câmara de Lagoa.

Este responsável sublinhou ainda que esta coletividade «já contribuiu para 3 participações olímpicas de Portugal na modalidade de Badminton», referindo-se a Pedro Martins em Londres 2012, e no Rio de Janeiro em 2016, bem como a Telma Santos em Londres 2012. «E alcançou o seu titulo nacional número 286, ficando a 14 conquistas dos 300 títulos nacionais, feito que poderá atingir ainda durante este ano», revelou Luís Encarnação.

Entretanto, o município de Lagoa já endereçou ao clube e aos atletas «vivas felicitações», não só pelos resultados alcançados, mas também por todo o percurso e contributo para a elevação desportiva aos níveis local, regional, nacional e no estrangeiro.

O Badminton é uma modalidade considerada pelo município como «estratégicas no Programa de Desenvolvimento Desportivo de Lagoa», registando no início da presente época desportiva 92 atletas federados, 25 do género feminino e 67 do género masculino.