Centros de Saúde do Barlavento com consultas de saúde mental

Desde agosto de 2018 que os utentes adultos do ACeS Barlavento podem recorrer a consultas de Saúde Mental comunitária nos Centros de Saúde, no âmbito de uma colaboração estabelecida entre os Cuidados de Saúde Primários da ARS Algarve e os serviços hospitalares de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, com o objetivo de aproximar e reforçar a acessibilidade deste tipo de apoio e prestação de cuidados à população.

A mais recente equipa de Saúde Mental comunitária do ACeS Barlavento iniciou funções no dia 15 de janeiro no Centro de Saúde de Lagos, tendo os profissionais de saúde tido a oportunidade de dar a conhecer à Secretária de Estado de Saúde, Raquel Duarte, este novo modelo de cuidados de saúde de proximidade na área da Saúde Mental, no decorrer da sua visita à região.

Já no Centro de Saúde de Monchique a consulta de Saúde Mental comunitária realiza-se já desde do passado mês de agosto, no âmbito de resposta aos utentes afectados pelos incêndios. Ao longo do primeiro trimestre deste ano serão abertas consultas também nos Centros de Saúde de Aljezur e de Vila do Bispo, e ainda brevemente no Centro de Saúde de Silves, sendo que o objetivo é abranger todo o ACeS Barlavento.

«A implementação, no âmbito do programa «SNS +Proximidade», das equipas da saúde mental comunitária, constituídas por Psiquiatra, Psicólogo, Enfermeira e Terapeuta Ocupacional, visa facilitar a intervenção dos cuidados de Saúde Mental na comunidade e possibilitar aos utentes procurarem ajuda e tratamento junto de profissionais de saúde nas instalações dos Centros de Saúde da região algarvia», explica fonte do processo.

Esta colaboração entre a ARS Algarve e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, já em curso em vários Centros de Saúde também do ACeS Central e do ACeS Sotavento, e agora alargado ao ACeS Barlavento, permite melhorar o acesso e reforçar a resposta para adultos com necessidades de apoio do foro de Saúde Mental nas unidades funcionais de saúde, mais perto de casa.

Os utentes são referenciados pelos serviços hospitalares ou pelo Médico de Família, e são atendidos e recebidos pelas equipas de Saúde Mental comunitária no Centro de Saúde, evitando desta forma uma deslocação ao hospital.

Integrado na estratégia do Conselho Diretivo da ARS Algarve com vista a reforçar a área da Saúde Mental na região, o novo Conselho Regional de Saúde Mental, presidido pela Coordenadora Regional de Saúde Mental da Região do Algarve e Diretora do serviço de psiquiatria da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Maria do Carmo Cruz, tomou posse no passado dia 11 de janeiro, e tem como missão acompanhar a prestação de cuidados de saúde mental, bem como a sua promoção na região do Algarve, «fomentando a reflexão e a recolha de contributos das diversas entidades regionais no sentido de definir as linhas orientadoras, e implementar uma estratégia partilhada na prevenção e na criação de respostas adequadas à comunidade na área da Saúde Mental».