CCDR Algarve leva comemorações do Dia da Europa a Olhão

O Dia da Europa vai ser celebrado no Algarve com um conjunto de atividades em Olhão, levadas a cabo pelo município olhanense, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), Centro de Informação Europe Direct do Algarve e Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

O programa das Comemorações inicia-se com o hastear da bandeira da União Europeia (UE) ao som do hino da Europa, no largo fronteiro ao Auditório Municipal de Olhão, seguindo-se uma visita a projetos desenvolvidos com o apoio dos fundos da UE.

Depois, decorrem dois programas em simultâneo: o primeiro, dedicado ao público jovem, no Auditório Municipal, na Biblioteca Municipal José Mariano Gago, na Casa da Juventude e na Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes; o segundo, destinado a toda a população, nos largos das lendas, no Museu Municipal e no largo da Restauração. De tarde, às 14h30, e em colaboração com a ASMAL, todos são convidados a assistir e participar no espetáculo de Zumba e Duo Double T, com coreografias e músicas de artistas europeus, na zona ribeirinha de Olhão, junto ao ginásio ao ar livre.

Às 15h30 realiza-se nos Mercados de Olhão uma sessão de «Diálogo com os Cidadãos: O que posso fazer pela Europa?», com o tema «Mar sem Plásticos: Ações para combater as fontes de lixo marinho ligadas ao mar», dinamizada pela EEN – Enterprise Europe Network. A «Europa nas montras», em parceria com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve, uma sessão «Ler a Europa», com António Covas no Museu Municipal, e um Concerto pela União, com professores e alunos do Conservatório de Olhão, na Igreja Matriz, completam o programa das celebrações.

Durante todo o dia, o Museu Municipal terá entradas livres, no âmbito da campanha «A Europa na Minha Região – Europe In My Region», que visa dar a conhecer aos cidadãos projetos desenvolvidos com o apoio dos fundos da UE na sua área de residência.

Este ano, as celebrações nacionais do Dia da Europa decorrem em Braga, com a participação do Comissário Europeu Carlos Moedas, responsável pela pasta da Investigação, Ciência e Inovação, numa organização da Representação da Comissão Europeia em Portugal.