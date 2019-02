Carnaval de Tavira arranca com desfile infantil e cheio de animação

Tavira vai festejar o Carnaval com «muita cor e alegria». No dia 1 de março, às 10h00, a Praça da República recebe o desfile de carnaval infantil, que marca o arranque de vários dias de diversão.

Cerca de 1200 crianças de 13 estabelecimentos do pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, público e privado, saem à rua para participar no desfile que «apela à criatividade e ao imaginário individual».

Música, serpentinas, papelinhos e as mais variadas fantasias encherão de boa disposição todos os presentes. Mas a animação não fica por aqui. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Tavira organizam, nos dias 1, 2 e 4 de março, sempre às 21h30, no Mercado da Ribeira, bailes de máscaras.

No dia 1, a animação musical fica a cargo de Cristiano Martins. No dia 2, será a Orquestra Zeca Fradique & New Portugal Band a meter os presentes a mexer. Já na última noite, de 4 de Março, Fábio Lagarto toma as rédeas do baile.

Também no Mercado da Ribeira decorre, no dia 5, entre as 15h00 e as 19h00, a matiné com a Banda Versátil, numa organização da Junta de Freguesia de Tavira. Já no dia 30 de março, às 21h30, a autarquia, juntamente com a Junta de Freguesia, realiza o Baile da Pinha, com o Grupo Bailasons.