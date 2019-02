Carnaval de Portimão vai ter novo desfile de carros alegóricos

As celebrações do Carnaval em Portimão começam já neste sábado, dia 9 de fevereiro e vão até ao dia 5 de março. Na agenda estão os ilustres bailes, os concursos de máscaras, os desfiles pelas ruas com os Bomboémia, Grupo de Percussão da Universidade do Minho e ainda com a grande novidade deste ano – um desfile de 15 carros alegóricos. Serão cerca de 500 foliões «a encantar residentes e turistas».

No ano em que Portimão é a Cidade Europeia do Desporto, os carros alegóricos vão estar decorados a preceito e sob o mote «Mais Desporto para todos». Serão 15, decorados com a temática do desporto, e irão percorrer no dia 3 de março, às 15h30, a freguesia da Mexilhoeira Grande, acompanhados da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

Pelas ruas estreitas da vila, «este desfile promete ser animado e repleto de criatividade, num momento único onde se pretende destacar a ligação às tradições e a Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019, e onde os 365 dias do ano vão ser preenchidos com centenas de eventos desportivos, muitos deles de relevo internacional».

No dia 5 de março, às 15h30, é a vez do centro de Portimão receber o desfile dos carros alegóricos, acompanhados pelo Algarve Grupo de Percussão. O percurso do desfile terá a sua concentração na Zona Ribeirinha de Portimão.

Os Bailes de Carnaval, uma das principais atrações desta época festiva, realizam-se um pouco por todo o concelho. Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, Clube União Portimonense, Sociedade Vencedora Portimonense, Sporting Glória ou Morte Portimonense, Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha, Sociedade Vencedora Portimonense, Sociedade Recreativa Figueirense e Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (CIRM) apresentam um programa como manda a tradição pautado por atividades carnavalescas «cheias de folia e alegria».

Aliás, o Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha já começou a celebrar o Carnaval. Ao baile que já aconteceu no dia 1 de fevereiro, junta-lhe mais cinco – a 9 e 23 de fevereiro e a 2, 3 e 4 de março, sempre às 21h00.

O Sporting Glória ou Morte Portimonense terá Bailes de Carnaval nos dias nos dias 16 de fevereiro e 3, 4 e 5 de março, às 21h30, no Restaurante Lugar do Rio (Parque da Feiras e Exposições).

A Sociedade Vencedora Portimonense, localizada no centro histórico de Portimão, palco e sede de inúmeras atividades alternativas, continua a promover o convívio ligado à tradição cultural com os Bailes de Carnaval nos dias 23 fevereiro e 2, 4 e 5 de março, sempre às 21h30.

Já O Clube União Portimonense, «que prima pelo seu dinamismo recreativo e cultural», organiza um baile no dia 2 de março, às 21h00, no Restaurante «Peixarada».

Os bailaricos de Carnaval do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense realizam-se nos dias 2, 4 e 5 de março, às 21h30. Este ano, esta coletividade irá organizar mais uma vez o seu mítico Desfile Infantil, agendado para as 15 horas do dia 5 de março. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas através dos contactos telefónicos 282422976, 967188290 ou 910418476.

Para finalizar o calendário de bailes, a Sociedade Recreativa Figueirense organiza dois, nos dias 3 e 5 de março, às 21h00. Já O Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (CIRM) que desenvolve atividades de carácter desportivo, cultural e recreativo começa a celebrar o carnaval com bailes nos dias 16 e 23 de fevereiro, às 20h30, e matinés dançantes para a comunidade e visitantes, nos dias 3 e 5 de março, às 15h00.

Mas o Carnaval portimonense não vive apenas de bailes. O dia 1 de março será marcado pelo Grande Desfile de Abertura Carnaval com as escolas do município de Portimão, acompanhadas pelos Bomboémia, o Grupo de Percussão da Universidade do Minho que tem sido, nos últimos três anos, «um sucesso nesta época festiva», revela a autarquia de Portimão.

«Centenas de crianças mascaradas das escolas de Portimão desfilarão num percurso que vai da Praça da República (Alameda), passando pela Rua Direita e com término no Largo 1º de Maio». Os Bomboémia também vão desfilar no dia 2 de março – às 16h00 em Portimão, às 17h00 em Alvor e às 18h00 na Praia da Rocha. Ao ritmo de bombos, caixas, timbalões, tarolas, d’jambés, bidões, latas e até sininhos, o desfile «promete muito divertimento».

Os famosos concursos de máscaras também serão realizados por cinco coletividades portimonenses, com direito a prémios para os três melhores disfarces, aos quais acresce o prémio especial «Criatividade». Estes concursos iniciam a 2 de março, e as inscrições serão realizadas no próprio dia na coletividade respetiva, em ficha própria. Os prémios incluem estadias para duas pessoas em hotéis de Portugal, massagens em SPA e jantares em estabelecimentos de restauração locais.