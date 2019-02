Carnaval de Moncarapacho comemora 120 anos com desfiles cheios de folia

O Carnaval de Moncarapacho comemora, em 2019, 120 anos, idade que lhe confere o estatuto de mais antigo desfile de carnaval do Algarve. A folia deste corso carnavalesco sairá para a rua nos dias 3 e 5 de março, com 12 carros alegóricos e cerca de 500 foliões, que irão animar a vila e os visitantes. A organização espera uma afluência superior a 10 mil pessoas por dia.

A história do Carnaval de Moncarapacho começou em 1899 com estudantinas de origem espanhola. Mascaradas, percorriam as ruas da aldeia no Domingo Gordo e no dia de Entrudo. O primeiro carro alegórico surgiu em 1913 e o número não parou de aumentar nos anos seguintes, com a sátira ou a representação da realidade nacional e internacional sempre presentes. Por exemplo, em 1923, um ano após a travessia aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro, desfilou um carro alegórico representando um avião, simbolizando o glorioso feito.

«No desfile deste ano não irá faltar um carro a simbolizar os 120 anos do Carnaval de Moncarapacho, num desfile que nos levará desde a antiga civilização romana e índia até ao mundo imaginário dos Hobbits, passando pelos países da moderna comunidade europeia», revela a organização do corso.

Pelo meio vão ser encontradas figuras míticas do lendário universo infantil, como a Cinderela, o Capuchinho Vermelho e a Branca de Neve e os 7 Anões, entre outros. Tal como nos últimos anos, em que a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta reforçou a aposta no evento, também irá desfilar um grupo externo de animação tendo o mar como referência e com «Pop’Arts» referentes aos 120 anos do carnaval.

«Todos os carros alegóricos serão revestidos com pequenas flores de papel, uma marca distintiva do Carnaval de Moncarapacho», que lhe valem o cognome de «Batalha das Flores». Estas flores são executadas pela população local, num envolvimento que se estende também à construção dos carros, conferindo ao evento um significado popular e pleno de autenticidade.

Com entradas livres, o desfile tem início às 15h00 e, até às 18h00, percorrerá um circuito compreendido entre a Praça Major João Xavier de Castanheda e a Rua Prior Simas (rua do Correio).

A organização está a cargo da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta e conta com o apoio da Fesnima (Câmara Municipal de Olhão) e com a colaboração da população local.

Bailes na Casa do Povo revivem os anos 80 e 90

A exemplo do ano passado, a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta voltou a associar-se à Casa do Povo de Moncarapacho e irá apoiar os Bailes de Carnaval, promovendo dois «Bailes á antiga», nos dias 1 e 3 de março, com Domingos Caetano & Índios, revivendo com o líder e vocalista dos Íris os famosos bailes de carnaval dos anos 80 e 90, protagonizados pela conhecida banda algarvia.

Além destes, realizar-se-ão mais três Bailes de Carnaval na Casa do Povo de Moncarapacho: dia 2 com o Duo Reflexo; dia 4 com os Tons de Baile; e no dia 5 com os Bailasons.

Os bailes começam às 21:45h e terminam às 02:00h.