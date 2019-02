Carnaval de Loulé vai montar um «Circo Selfie» com sátiras a Marcelo e Ronaldo

«O Circo Selfie». Este é o mote para mais uma edição do Carnaval de Loulé, que nos dias 3, 4 e 5 de março regressa à Avenida José da Costa Mealha. Brincadeira, folia e sátira são os ingredientes da festa, uma das mais renomeadas do país. Mas há novidades: este ano a organização vai apostar em algo bem mais sério e que está na ordem do dia: «tornar este evento mais sustentável do ponto de vista ambiental».

Assim, uma das novidades passa pela utilização de copos de papel 100% biodegradáveis, reutilizáveis até 4 ou 5 vezes e compostáveis, que serão distribuídos pelos bares existentes no recinto. Pretende-se, deste modo, reduzir o uso de plástico descartável num dos eventos do Algarve com maior afluência de público, em consonância com as opções emanadas da Estratégia Municipal para a Adaptação às Alterações Climáticas. A eliminação destes copos deverá ser feita adequadamente nos contentores castanhos. «Os copos serão mais tarde levados para o aterro de compostagem e transformados em composto de qualidade para a agricultura».

No que diz respeito ao desfile, a ideia da organização é «transformar aquele que é já conhecido como o sambódromo louletano num circo gigante ao ar livre, com muitos artistas, trapezistas, palhaços, malabaristas, domadores e todos aqueles que fazem parte deste espetáculo».

No total são 14 carros alegóricos, tripulados pelos clubes e associações do concelho e escolas de samba, bem como todos os elementos apeados, bailarinas de samba, animadores, cabeçudos, gigantones e uma fanfarra, num total que ascende a 600 figurantes. Trazem o mundo mágico do circo ao corso, com muita sátira política, social e desportiva que é, de resto, uma das características do desfile louletano.

No quadro desta paródia, em cima de um dos carros, o Presidente Marcelo, «convidado» especial deste corso carnavalesco desde que tomou posse como chefe de estado, participa neste «Circo Selfie» numa viagem relâmpago entre Lisboa e o Porto à boleia de um camião, numa paródia ao recente momento que envolveu o Presidente da República para ouvir as preocupações dos camionistas.

Outro «residente» neste desfile é Cristiano Ronaldo. O futebolista volta à Avenida José da Costa Mealha acompanhado pela mãe Dolores Aveiro, mas desta vez outra personagem vai-se juntar ao «melhor do mundo»: a norte-americana Kathryn Mayorga, que acusou Ronaldo de violação. Num número de patinagem, a jovem foge do madeirense, enquanto Dona Dolores é a trapezista de serviço, sempre a olhar pelo filho.

Uma «Tourada à Portuguesa», com o «político/poeta Manuel Alegre como principal espetador», ou o «domador de leões e dragões Luís Filipe Vieira» são outros dos episódios que irão divertir os foliões.

E porque o Carnaval de Loulé retrata em tom de paródia não só o que se passa no país mas também no mundo, as «estrelas» da política internacional não escapam a esta sátira. Theresa May e Angela Merkel surgem como halterofilistas na arena deste «Circo Selfie», numa disputa para saber quem é a campeã do levantamento de pesos, numa brincadeira ao Brexit, a controversa saída do Reino Unido da União Europeia, e ao peso da Alemanha no contexto europeu.

Donald Trump, presidente dos Estados-Unidos, que em 2017 trouxe a Loulé as suas «trumpalhadas» e em 2018 apareceu junto ao muro do México, Não vai faltar à chamada. Regressa este ano como lançador de facas, fazendo os seus arremessos a dois alvos distintos: aos muçulmanos e aos mexicanos.

Estes são alguns dos episódios que marcaram a atualidade dos últimos anos e que ganham uma dimensão cómica naquele que é o mais antigo corso do país, «sobretudo graças à imaginação e criatividade dos artistas que executam de forma primorosa os carros alegóricos».

Nos três dias o desfile arranca às 15h00, prolongando-se até às 17h30. As entradas têm um custo de 2 euros e todas as receitas de bilheteira revertem a favor de instituições de solidariedade do concelho e do movimento associativo que participa no corso.

Mas o carnaval louletano não vive apenas deste corso. Como já á hábito, o desfile de Carnaval infantil abre o extenso programa do Carnaval de Loulé, com o desfile dos alunos das escolas do Concelho, no dia 1 de março, na Avenida José da Costa Mealha, a partir das 10h00.

Na noite de segunda-feira, dia 4 de março, o «Palácio» do NERA, na Zona Industrial de Loulé, recebe o Baile de Gala dedicado também ao tema do «Grandioso Circus Lauroé». As entradas, como sempre, têm um valor de 12 euros.

Relativamente aos eventos desportivos, destaca-se o 45º Torneio Internacional de Vela de Carnaval, em Vilamoura, que é já um clássico desta modalidade. Acontece nos dias 2,3 e 4 de março. Realiza-se também, no dia 1 de março, às 20h00, a Marcha Corrida Carnaval, na Cerca do Convento; no dia 3 de março, às 9h30, o Passeio Domingueiro Carnaval de Loulé, com partida da Av. José Costa Mealha; e o Grande Prémio de Atletismo Carnaval de Loulé, também pelas 10h00 na Av. José Costa Mealha.