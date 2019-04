Bolt (ex-Taxify) prepara a sua chegada ao Algarve e já procura motoristas

A Bolt (ex-Taxify) vai alargar a sua área de atuação para chegar pela primeira vez ao sul do país. Denominando-se «a maior plataforma de mobilidade europeia», a empresa já está a recrutar motoristas no Algarve, a quarta localização escolhida para a expansão da plataforma em Portugal.

Gestores de frota (Operadores TVDE) e motoristas podem agora registar-se online, através do formulário no site da plataforma, para começarem a fazer viagens com a Bolt no Algarve, assim que for feito o lançamento oficial.

David Ferreira, responsável pela empresa em Portugal, refere que «depois de consolidarmos a nossa presença em Lisboa, Porto e Braga, chegar ao Algarve sempre foi um dos nossos objetivos. Este foi o passo natural a tomar, devido ao crescimento gradual da Bolt em Portugal e ao potencial que esta região tem, sobretudo com a chegada dos meses de verão. Para já, estamos apenas na fase de recrutamento, de forma a oferecer aos motoristas as melhores condições e maior rendimento, face a outros concorrentes».

Ainda não existe data para o lançamento, mas a Bolt já prepara a sua chegada ao Algarve com o objetivo de se assumir também nesta região, segundo o responsável, como «a plataforma mais económica do mercado, em 10 por cento inferior ao maior concorrente, e de maior rendimento aos trabalhadores, cobrando apenas 15% de comissão aos motoristas».

A plataforma chegou a Portugal em 2018 e passou recentemente por um rebranding global, que incluiu a mudança de nome de Taxify para Bolt, com o objetivo de alinhar a identidade da marca à sua visão mais abrangente do conceito de transporte.

Os serviços da plataforma incluem ride-hailing com carros, motas e trotinetes elétricas partilhadas em vários países da Europa e África. A nível global, 500 mil motoristas já usam a plataforma como emprego a tempo inteiro ou segundo emprego.