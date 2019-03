Autoridade Marítima Nacional auxilia embarcação marítimo-turística em Portimão

A Estação Salva-vidas de Ferragudo recebeu hoje, domingo, 3 de março, às 13h00, o alerta de que uma embarcação marítimo-turística com 25 pessoas a bordo, havia sofrido um acidente dentro da gruta de Alfanzina, tendo embatido no topo da gruta por ação do mar.

​Na sequência deste embate a embarcação sofreu danos na superestruturas, resultando um ferido a bordo, tendo regressado para a Marina de Portimão.

A embarcação salva-vidas e respectiva tripulação foi mobilizada de imediato para o local.

Após a embarcação acidentada ter atracado na marina, os Bombeiros de Portimão procederam ao desencarceramento do ferido e posterior transporte para o hospital. A vítima encontrava-se consciente mas com suspeita de traumatismos.

Os agentes do Comando-local da Polícia Marítima Portimão estiveram presentes no local, tendo tomado as devidas diligências para efeitos de investigação e inquérito.