Autódromo Internacional do Algarve apresenta calendário com novidades

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) apresentou o seu calendário de eventos para o ano de 2019. Na opinião dos responsáveis do AIA, «neste ano, mais do que nunca, vamos marcar o desporto motorizado em todo o país», considerando ainda que «não faltam bons motivos para todos se juntarem ao Autódromo Internacional do Algarve em mais um ano repleto de adrenalina, velocidade e muita emoção».

O prestigiado e já habitual mundial de Superbike e a novidade deste ano, o ISDE – International Six Days Enduro, são algumas das 8 provas já confirmadas que vão ter lugar no circuito algarvio.

O primeiro grande evento acontece de 3 a 6 de Maio, com a Pure McLaren, um evento destinado aos amantes da reconhecida marca. Ainda em Maio, no fim-de-semana de 18 e 19, o Campeonato Nacional de Motos (CNV) regressa ao circuito algarvio para a segunda prova do ano. Num ano em que as Superbike e as Superstock ganham mais presença no campeonato, o CNV regressa novamente ao sul do país, nos dias 15 e 16 de Junho, para mais um grande ronda.

Outro evento que regressa ao Algarve, as 24H Endurance Series – Portimão, marcam presença no autódromo algarvio, entre os dias 5 e 7 de Julho para um fim-de-semana que promete ser intenso e cheio de emoção. Em 2019, os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike chegam mais cedo ao sul do país. Em Agosto, o fim-de-semana de 24 e 25 fica marcado com os testes oficiais das inúmeras equipas que participam no campeonato.

Logo de seguida, de 6 a 8 de Setembro, o circuito de Portimão recebe a 10ª ronda do Campeonato Mundial de Superbike 2019, com corridas nas categorias de Superbike, Supersport, Supersport 300 e Superstock 1000. Uma oportunidade única, para os amantes de motociclismo, assistirem a mais uma ronda em território nacional.

Mas a adrenalina não termina por aqui. No mês seguinte, entre os dias 25 e 27 de Outubro, é a vez de receber a final do European Le Mans Series, «prova imprescindível para os apaixonados dos carros mais desportivos e velozes».

A dar as boas-vindas ao mês de Novembro vão estar os carros clássicos, que voltam a mostrar o seu valor no já conhecido Algarve Classic Festival. O calendário de provas fica completo, com o ISDE – International Six Days Enduro, a mais antiga competição de duas rodas em termos mundiais. O prestigiado evento de enduro, que não regressava a Portugal desde 2009, terá lugar nos dias 11 e 16 de Novembro, e irá percorrer vários locais na região algarvia.