Autarca de Vila do Bispo é «Personalidade do Ano» para a Confederação do Desporto de Portugal

O presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Adelino Soares, foi distinguido com o prémio «Personalidade do Ano» atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal, durante a 23.ª edição da Gala do Desporto, que decorreu ontem, quarta-feira, dia 30 de janeiro, no Casino do Estoril.

O prémio, que este ano tem como tema «Desporto para Todos», foi atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal sob proposta da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS) «como reconhecimento pela prestação do município na organização do XXXI Campeonato do Mundo Pesca Submarina e a I Taça do Mundo de Pesca Submarina Feminina, que decorreu em Sagres em 2018».

O evento, que representou um marco importante para Portugal na área das atividades subaquáticas, foi organizado pela Confederação Mundial das Atividades Subaquáticas (CMAS) com a colaboração da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS) e a Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Todos os anos a Confederação de Desporto de Portugal organiza este evento, considerado como os «Óscares do Desporto Português», para comemorar com os atletas e dirigentes desportivos as suas conquistas, uma vez que distingue, para além da personalidade do ano, os melhores desportistas da época passada, nas categorias de atleta masculino, atleta feminino, equipa, treinador e jovem promessa.

No decorrer da cerimónia, que foi presidida pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e que contou também com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, a atleta do concelho, Teresa Duarte, foi homenageada pela conquista do título de Campeã do Mundo de Pesca Submarina. Também Joana Schenker recebeu o prémio CNID da Associação dos Jornalistas de Desporto.