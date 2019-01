Associação Odiana aposta no pedestrianismo para promover o Baixo Guadiana na FITUR

A Associação Odiana segue viagem até Madrid, capital espanhola, onde vai promover o território do Baixo Guadiana na FITUR. Trata-se de um salão de referência internacional na área do turismo, que celebra este ano a sua 39ª edição e que em 2018 bateu o recorde de participação, com mais de 140 mil profissionais e mais de 110 mil visitantes de público geral.

A participação neste certame pretende promover as condições de excelência para a prática de um turismo de natureza ativo e sustentável, sendo que o objetivo é servir de montra privilegiada ao património natural, histórico, cultural e gastronómico do território do Baixo Guadiana, destacando recursos como o Rio Guadiana, a fauna e a flora, e os trilhos.

«Continuar a apostar no turismo de natureza como forma de combate à sazonalidade e realizar a devida promoção nos canais de especialidade são os objetivos primordiais da Odiana», atesta Sílvia Madeira, a Diretora da Associação, garantindo que a aposta é «na afirmação do Baixo Guadiana como destino de turismo de natureza por excelência, sob o slogan natureza sem fim».

Aproveitando a sua presença na FITUR, a Odiana prepara-se para apresentar, em primeira mão, as novas ferramentas promocionais da Grande Rota do Guadiana, nomeadamente o vídeo promocional, o Guia, bem como merchandising alusivo à temática. Tratam-se de produtos fundamentais para a promoção desta grande rota pedestre, e que apelam ao turista para vivenciar a Natureza e o território do Baixo Guadiana.

Para além desta apresentação, a Odiana dispõe já de um calendário de iniciativas que conjuga a agenda do território. O município de Alcoutim apresenta o vídeo e a programação da edição de 2019 do Festival do Contrabando. Por sua vez, o município de Vila Real de Santo António fará uma apresentação sobre o Centro Histórico Pombalino. Também o município de Castro Marim irá apresentar os «Dias Medievais do Sul».

No fim-de-semana de 26 e 27 de janeiro, dias abertos ao público em geral, será feita a apresentação do território do Baixo Guadiana pela Odiana, com direito a atribuição de uma estadia.

Recorde-se que o público-alvo da FITUR são os profissionais de turismo, tratando-se de uma oportunidade para encontrar compradores profissionais e posicionar a sua oferta de uma forma inovadora e competitiva. Para o público, constitui a oportunidade de conhecer novos destinos e soluções.