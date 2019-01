ARS Algarve já pode ministrar formações em Desfibrilhação e Suporte Básico de Vida

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve já está acreditada como entidade formadora em Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE), pelo Instituto de Nacional de Emergência Médica (INEM).

Com esta acreditação, levada a cabo pelo Gabinete de Certificação e Acreditação do Departamento de Formação em Emergência Médica do INEM, «a ARS Algarve torna-se a segunda ARS do país a ficar capacitada para dar formação certificada em SBV e SBV-DAE, de acordo com as normas e preceitos do INEM».

Esta colaboração entre a ARS Algarve e o INEM nos domínios pedagógico e técnico, nomeadamente na área da formação em emergência médica, «vai possibilitar que os profissionais de saúde que trabalham nos Cuidados de Saúde Primários da região possam ter acesso a formação relevante nesta área de atuação, reforçando desta forma a capacidade de resposta na prestação de primeiros socorros em situações de emergência à população», explica a ARS Algarve.

Neste âmbito, a ARS Algarve dispõe de uma equipa de formadores certificados em SBV e SBV-DAE e de material pedagógico adequado para tal, estando previsto ainda no decurso do corrente ano, dar-se início a formação nesta área, «de forma a abranger o maior número possível de profissionais».