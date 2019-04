Aprovada a requalificação da EM537 entre Quatro Estadas e a Vila da Luz

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião ordinária realizada a 3 de abril, o projeto de «Requalificação Viária Municipal – EM 537 (Quatro Estradas – Vila da Luz)». Esta decisão vai permitir lançar o concurso de empreitada para a realização desta obra, num investimento de quase um milhão e meio de euros. Prevê-se que a empreitada possa ter início físico no último trimestre de 2019.

Este projeto foi apresentado publicamente pela primeira vez em maio de 2018 na Junta de Freguesia da Luz. A versão final, agora aprovada, consolida as opções do projetista – adicionando ajustamentos suscitados pelos contributos recolhidos no âmbito da consulta pública que decorreu desde então – mas não altera o modelo de mobilidade previamente escolhido e definido, o qual visa dotar este importante acesso de melhores e mais seguras condições de circulação.

A identidade da via será mantida, quanto às suas características rurais, de modo a perpetuar a memória do território, tornando-a mais urbana e humanizada, e permitindo outros usos (que não apenas o da circulação automóvel) para diversificar o seu usufruto.

A prioridade consiste em garantir um ambiente seguro para os peões, sem descurar a segurança dos velocípedes. O projeto prevê ainda que as infraestruturas sejam dispostas num dos lados da via, o mesmo acontecendo com o passeio para os peões, que terá uma faixa elevada e autónoma.

O sistema de mobilidade integrada adotado é de modelo urbano, prevendo uma via com berma de 0,40 metros, uma valeta de 0,60 metros, uma faixa de rodagem de 5 metros (com 2 sentidos, onde conviverão o tráfego automóvel e os velocípedes), um passeio para os peões com 1,85 metros e um sistema de iluminação contínuo.

A remodelação da sinalização é outra das componentes presentes – o limite máximo de velocidade passará a ser de 40 km/hora. Ao nível das infraestruturas prevê-se a renovação integral da adutora de água, que ficará instalada sob o passeio para que, futuramente e em caso de necessidade, se possa fazer qualquer intervenção sem necessidade de interromper o trânsito, assim como a drenagem das bacias hidrográficas e a construção de 3 passagens hidráulicas.

A intervenção contempla também a criação de rede pluvial, a remodelação de rede de distribuição em baixa tensão e rede de telecomunicações.