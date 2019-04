APEXA lança campeonato de futebol adaptado para promover a inclusão

A APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve, sediada em Albufeira, lançou na passada sexta-feira, 29 de março, em Armação de Pêra, o Projecto #FUTEBOLPELAINCLUSÃO, que visa promover a inclusão e a igualdade de oportunidades de pessoas com deficiência no Desporto. Assim, através os seus utentes e colaboradores vão participar na prática de futebol adaptado.

Explica a APEXA que «o futebol é um veículo de paixões com capacidade de mover, incentivar e inspirar pessoas de todos os espectros sociais». Assim, «este projecto utiliza o futebol como ferramenta para a inclusão. E é porque foi concebido para pessoas especiais que transporta para a sociedade valores de importância absoluta. O exemplo destes atletas é transversal, porque transforma, porque instrui, porque promove o verdadeiro espírito do jogo».

Esta é a primeira liga de futebol pela inclusão a ser criada a nível nacional, e é reflectida num campeonato de futebol adaptado onde participam várias equipas do Algarve. São realizados jogos entre as equipas à sexta-feira de manhã, durante a época desportiva, em formato de campeonato regular (mini-liga).

Esta liga terá a duração mínima de 4 Meses e conta com o apoio de vários parceiros, entre os quais a Federação Portuguesa de Futebol.