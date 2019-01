Alvor vai ter novo hotel luxuoso virado para o bem-estar e relaxamento

A Longevity Wellness Worldwide anunciou, para o terceiro trimestre de 2019, a abertura do seu novo hotel de 5 estrelas, o Longevity Health & Wellness Hotel, em Alvor, no Algarve.

Este hotel wellness localiza-se no oeste algarvio, dentro vila de Alvor, virado a sul e com uma vista panorâmica para a baía de Alvor, rodeada por natureza.

A localização é conhecida pelo seu clima ameno e mediterrânico, ar puro, praias fabulosas e pelo seu famoso peixe do mar, sendo Alvor uma tradicional vila piscatória.

Um hotel de spa e wellness, posicionado para adultos, com 70 unidades de alojamento, incluindo quartos Longevity standard, suites júnior, suites temáticas Longevity e uma suite premium Longevity The One. O hotel terá uma zona premium «dedicada ao relaxamento, bem estar e saúde, em dois pisos, cobrindo um leque alargado de serviços de spa, fitness, beleza, detox, emagrecimento, remodelação corporal e facial e terapias wellness para um perfeito relaxamento, mimo e bem estar».

«Uma piscina interior de sensações detox, uma piscina dinâmica interior aquecida para relaxamento, duches sensações, um banho turco com cromoterapia, uma sala de infusão de Sal Epsom, um ginásio totalmente equipado, um plano diversificado de atividades de corpo e mente, uma piscina infinita no rooftop do hotel e wifi gratuito estarão disponíveis a todos os hóspedes, quer estejam apenas em férias de lazer ou inseridos em programas estruturados de spa e wellness», revela fonte da unidade hoteleira.

Na gastronomia, o Longevity Health & Wellness Hotel terá dois restaurantes, incluindo o rooftop Pure Cafe by Longevity com uma esplêndida vista panorâmica da baía de Alvor. O restaurante Mediterrânico by Longevity e o Chill Out & Relax Tea Lounge estarão localizados no piso térreo. Em linha com a filosofia da marca Longevity, toda a oferta de comidas e bebidas será caracterizada pela utilização de produtos frescos, deliciosos e coloridos.

O Longevity Health & Wellness Hotel oferecerá ao mercado as tradicionais tarifas de alojamento e pequeno almoço para os hóspedes em lazer, bem como um leque variado de programas de spa e wellness, desde os mais leves e para principiantes relacionados com relaxamento, beleza, fitness, spa e detox, como os mais intensos e especializados em temas como o anti-stress e reequilíbrio holístico, detox intenso, emagrecimento, reshaping e medicina estética.

As tarifas standard da nova unidade hoteleira iniciam-se nos 220 euros por noite, para duas pessoas, em regime de «Alojamento e Pequeno Almoço».