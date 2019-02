Álvaro Magalhães é o novo treinador do Farense

O Farense anunciou há minutos a contratação de Álvaro Magalhães para o comando técnico da equipa.

Depois da saída de Rui Duarte, anunciada também na última noite, a equipa algarvia não perdeu tempo e revelou nesta madrugada de 5 de fevereiro o sucessor do técnico demissionário.

Álvaro Magalhães chega ao emblema de Faro aos 58 anos com um currículo extenso, e depois da sua última experiência como treinador ter acontecido na época 2016/2017, ao serviço do Gil Vicente, levando a equipa de Barcelos a um 13º lugar na Segunda Liga (numa edição em que o campeonato foi disputado por 22 equipas). Desde aí Álvaro Magalhães foi, ocasionalmente, comentador em programas de futebol na televisão portuguesa.

O novo timoneiro do Farense foi também treinador adjunto de Giovanni Trapattoni, técnico italiano que orientou o Benfica em 2004/2005, levando os encarnados ao título.

Esta vai ser a segunda experiência do treinador no Algarve – em outubro de 2006 assumiu o comando técnico do Olhanense, onde substituiu Manuel Balela (que reencontra agora no Farense). Acabaria por abandonar o conjunto de Olhão em dezembro de 2007. Curiosamente, nessa experiência profissional, Álvaro Magalhães orientou Rui Duarte (na altura jogador do Olhanense), técnico que agora substitui no comando técnico dos leões de Faro.