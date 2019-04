Alunos de Bias do Sul recolhem quatro toneladas de lixo da Ria Formosa

Cerca de 150 alunos da Escola EB 2,3 Dr. João Lúcio, situada em Bias do Sul, e respetivos professores, efetuaram hoje, terça-feira, 2 de abril, uma ação de limpeza em alguns locais da Ria Formosa, na área geográfica da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

Ao todo, foram recolhidas cerca de quatro toneladas de lixo que encheram a capacidade de carga de dois camiões.

A intervenção incidiu ao longo da ecovia, entre o Chafariz das Fontes Santas e a Arte Nova, na Fuseta, na Ilha da Fuseta (zona da Barra) e no ilhote em frente à Praia Fuseta/Ria (Praia dos Tesos).

Esta iniciativa contou com o apoio logístico e material da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, em colaboração com a direção do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, ao qual a Escola EB 2.3 Dr. João Lúcio pertence.