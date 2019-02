Alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve premiados nas Caldas da Rainha

Bruno Fernandes, 19 anos, frequenta o 2º ano do curso de técnicas de serviço de restauração e bebidas, em Portimão. André Eugénio, 24 anos, é finalista do curso de gestão de restauração e bebidas, em Faro. Ambos os alunos do Agrupamento de Escolas de Hotelaria e Turismo do Algarve conquistaram o 1º prémio nas categorias de «restauração» e «empreendedorismo», respetivamente, no âmbito do Concurso «InterEscolas», que reuniu centena e meia de estudantes nas Caldas da Rainha.

Os algarvios distinguiram-se na 14ª edição do concurso de formação profissional promovido anualmente pelo Turismo de Portugal e que envolve alunos das 12 escolas deste organismo.

O objetivo é selecionar os melhores dos melhores, 11 especialidades, através de provas teóricas e práticas, entre alojamento hoteleiro, bar, cozinheiro aprendiz, gestão hoteleira, pasteleiro júnior, escanção, empreendedorismo, entre outras.

No dia 11 de novembro deste ano, farão parte de uma comitiva de 13 alunos selecionados no «InterEscolas» que irá voar para Split, na Croácia, onde durante seis dias, irão representar Portugal nos Encontros Europeus da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo (AEHT).

Este ano, o «InterEscolas» decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, nas Caldas da Rainha, e contou com a participação de cerca de centena e meia de estudantes da rede de escolas do Turismo de Portugal e também de alunos de outras escolas portuguesas que integram a AEHT.

Para o aluno de Faro, esta foi uma experiência excecional. «Pôs à prova as minhas capacidades de improviso, gestão, trabalho de equipa e comunicação. Uma competição sempre saudável onde os alunos mantiveram o fairplay conversando entre si e onde foram trocadas ideias de start-ups das mais variadas regiões criadas pelos mesmos», contabilizou André Eugénio.

Para a diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, Paula Vicente, estes prémios «são o reflexo da enorme capacidade de dedicação e empenho dos alunos ao longo do último semestre e que culminou com a conquista dos primeiros lugares nas áreas de restaurante e de empreendedorismo, pelas Escolas de Portimão e de Faro. É sempre com muito orgulho que vemos o trabalho que é desenvolvido nas nossas escolas ser premiado através dos resultados obtidos pelos nossos alunos».