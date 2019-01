Aljezur e Monchique vão atingir temperaturas negativas no fim de semana

De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo IPMA, a partir do dia 11 de janeiro, sexta-feira, e durante todo o fim de semana, o Algarve irá sofrer um agravamento do tempo frio, com temperaturas mínimas que vão mesmo atingir valores negativos nos concelhos de Aljezur e Monchique. São ainda esperados ventos moderados.

Nesse sentido, o IPMA estabeleceu para o território Algarvio o alerta amarelo, medida que aliás estendeu a todo o território continental.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão já emitiu um alerta para a população, indicando algumas medidas a ser tomadas para minimizar o impacto desta situação.

«A população deve verificar se os equipamentos de aquecimento estão em boas condições, e na utilização dos mesmos deve ser mantida uma correta ventilação da casa, para evitar a acumulação de gases nocivos», explica o serviço municipal, alertando ainda a população para «desligar estes aparelhos quando se deitar ou sair de casa, de forma a evitar incêndios e intoxicações».

Outras formas de combater o frio passam por evitar a exposição ao frio e as mudanças de temperatura, principalmente de crianças e idosos, por utilizar várias camadas de roupa, pela proteção das extremidades do corpo, utilizando luvas, gorro, meias quentes e cachecol, e pela ingestão de bebidas e alimentos quentes.

Foto: Luísa Ricardo (tirada há dias na serra algarvia).