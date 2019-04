Algarve tem 193 empresas com estatuto PME Excelência

Este ano, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, distinguiu 2378 empresas com o estatuto de PME Excelência. No distrito de Faro merecem este galardão 193 (8,1 por cento do total) empresas, sendo que as do sector do turismo representam mais de metade das premiadas na edição de 2018.

Com um ativo líquido global de aproximadamente 416 milhões de euros (415816849 euros), as PME Excelência 2018 de Faro apresentaram uma autonomia financeira média de 62 por cento e níveis de rendibilidade dos capitais próprios de 33 por cento, sendo responsáveis por 5798 postos de trabalho e por um volume de negócios superior a 501 milhões de euros, o que representa um crescimento médio de 20,2 por cento no que diz respeito ao ano de 2017 (período homólogo anterior).

Entende-se por volume de negócios, o valor dos bens e serviços vendidos por uma empresa no âmbito da sua atividade habitual, durante um determinado período de tempo. Já o ativo líquido é o valor do ativo de uma empresa após terem sido feitas as correções patrimoniais, ou seja, depois de deduzidas as provisões e as amortizações referentes às diversas rubricas do balanço.

A maioria das PME Excelência do distrito de Faro que se destacaram pelos melhores desempenhos económico-financeiros e de gestão, desenvolvem a sua atividade no sector do turismo (53,4 por cento) e no comércio (24,9 por cento) e são, na sua maioria, de pequena dimensão (143), correspondendo a 74 por cento do total.

Já as empresas de média dimensão (36) representam 19 por cento do conjunto, e as microempresas representam sete por cento deste universo (14).

Esta iniciativa do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, foi criada com o objetivo de premiar as Pequenas e Médias Empresas Nacionais (PME) nacionais, que se evidenciam pela qualidade dos seus desempenhos económico-financeiros e se mostram capazes de atingir altos padrões competitivos.

O IAPMEI e o Turismo de Portugal promoveram uma gala no Altice Braga, na quarta-feira, dia 17 de abril, para entrega dos galardões. A cerimónia foi presidida pelo primeiro-Ministro António Costa, e contou ainda com a presença de Pedro Siza Vieira, do Ministro Adjunto e da Economia, e de João Neves, Secretário de Estado da Economia.

A lista completa das empresas pode ser consultada aqui.