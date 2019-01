Algarve recebe a primeira competição de Dog Puller

Pela primeira vez o Algarve recebe uma prova de Dog Puller, um novo e entusiástico desporto canino que tem cativado cada vez mais praticantes no país. A primeira prova do ano, do campeonato nacional, terá lugar na escola de treino canino Iron Dog Algarve, em Quarteira, no próximo domingo, a partir das 10h00, e juntará mais de uma dezena de participantes.

Criado em 2012, o Dog Puller rapidamente se espalhou por todo o mundo, chegando a Portugal em 2017. No primeiro campeonato em terras lusas (2017-2018) participaram 35 cães, que competiram em diferentes categorias. «Nesta temporada existem já mais participantes e a competição será ainda mais emocionante», sublinha Gyöngyi Pánczél, 32 anos, fundadora da Dog Puller Portugal

O «Dog Puller» desenrola-se em torno de um único objeto: o Puller, um género de anel roxo. Uma «ferramenta de treino interactiva que proporciona um treino eficaz e completo, com recurso à força, coordenação e resistência, e que fortalece a relação entre cão e humano», garante Gyöngyi.

A antiga professora de matemática húngara mudou-se para Portugal há três anos, e desde então tem-se dedicado à promoção e divulgação da modalidade. Defende que, acima de tudo, o Dog Puller «ajuda a facilitar a motivação e autocontrolo dos cães».

«Este é um novo desporto canino para cães de todas as raças, tamanhos e idades, independentemente da experiência de treino anterior», explica.

No próximo domingo, em Quarteira, os cães irão competir em duas categorias de 90 segundos: o Puller Running e o Puller Jumping.

E quem se quiser preparar melhor para a competição, terá a oportunidade de o fazer no dia anterior, sábado, 12 de janeiro, uma vez que a organização irá realizar previamente um workshop da modalidade nas instalações da Quinta dos Patudos, em Messines, entre as 10h00 e as 13h00. «Este workshop será uma mistura entre componentes teóricas e práticas, onde os instrutores terão tempo para trabalhar com todos os participantes e os seus cães de forma individual, bem como aprender mais sobre o Puller enquanto ferramenta de treino multifuncional».

Sobre a estreia do Algarve e a escolha da Iron Dog Algarve para acolher a primeira prova do campeonato nacional de Dog Puller do ano, a fundadora da modalidade em Portugal explicou ao «barlavento» que «o Dog Puller Portugal seleciona cuidadosamente as instalações onde organiza as competições, tendo como base os tamanhos e as condições gerais dos campos. A escola Iron Dog Algarve, em Quarteira, tem um excelente campo relvado em boas condições, e reúne todas as condições fundamentais para receber este evento. Convidamos todos os amantes e donos de cães a assistirem à competição, a sentir a atmosfera, e desfrutar do entusiasmo dos cães durante a prova».

Gyöngyi explica ainda que «o evento irá começar com a disciplina de Puller Running, em diferentes categorias como puppy, mini, maxi, drive e veterano. Após o último competidor, haverá uma pausa de 45 minutos, e em seguida iniciar-se-á a disciplina de Puller Jumping. A entrega dos prémios está marcada para as 14h30».

A participação na competição tem um custo de 6 euros por uma disciplina, corrida ou salto, ou 10 euros para ambos. A inscrição deverá ser feita na página do evento até a meia-noite de sexta-feira. A inscrição no dia da competição também é possível, mediante o pagamento de mais 2 euros. A entrada para assistir às provas é livre.

Para mais informações sobre o Dog Puller Portugal e os seus eventos, visite facebook.com/dogpullerportugal ou o Instagram.com/dogpullerportugal.