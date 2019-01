Algarve leva a «natureza» e uma grande oferta cultural à FITUR Madrid 2019

O Algarve regressa hoje, quarta-feira, 23 de janeiro, à Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2019), em Espanha, com uma forte aposta na oferta cultural e de turismo de natureza, «dois excelentes motivos para visitar o Sul de Portugal em qualquer altura do ano».

Durante cinco dias, um dos pretextos oferecidos aos viajantes espanhóis para uma escapadinha à região será o programa 365 Algarve, que complementa a oferta tradicional do destino turístico com mais de 400 apresentações de música, dança, teatro, exposições e outros eventos que dão brilho à agenda cultural algarvia em 2019.

Exemplo disso é o Festival do Contrabando (29 a 31 de março), centrado no legado histórico e cultural do contrabando nas margens do rio Guadiana nos anos 30 e 40 do século passado, que integra o património local da vila algarvia de Alcoutim, palco de um mercado de época, com alfândega e ofícios antigos, animações de rua, recreações históricas e onde não faltará uma passagem entre Portugal e Espanha por uma ponte pedonal flutuante.

No mesmo programa, e num piscar de olho às férias da Semana Santa, Aljezur acolhe A Grande Travessia (21 de abril), espetáculo de circo contemporâneo com Tatiana Mosio Bongonga, da Companhia Basinga (França), que arrisca caminhar sobre o arame a 10 metro de altura pondo à prova a concentração e resistência do público, desafiado a experimentar ali mesmo o risco, mistério e perigos desta disciplina circense.

Mostrar aos viajantes espanhóis que o Algarve é um tesouro natural que merece ser descoberto o ano inteiro, seja a pedalar, a mergulhar, a surfar, a andar a cavalo e de burro ou ainda a caminhar, é outro desafio turismo algarvio na Fitur, onde apresenta várias propostas de eventos em 2019: Algarve Bike Challenge (prova por etapas em BTT, em março), Algarve Walking Season (festivais de caminhadas em março, abril e novembro), Algarve Nature Week (experiências ao ar livre, em setembro), Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza do Algarve, em Sagres (festival de birdwatching, em outubro), ALUT – Algarviana Ultra Trail (evento de trail running, em novembro).

A estes eventos somam-se dezenas de percursos que permitem descobrir o Algarve a pé ou de bicicleta, integrados na iniciativa Portuguese Trails, que posiciona a região e o país como destino bike and walk friendly.

A FITUR afirma-se, cada vez mais, como um ponto de encontro global para os profissionais do turismo de todo o mundo e a sua 39.ª edição decorre de 23 a 27 de janeiro. Na última edição da feira participaram mais de 10 mil expositores de 165 países/regiões, 140 mil profissionais e 110 mil visitantes do público em geral, e realizaram-se 6800 reuniões de negócios.

A região algarvia participa na feira com um módulo de destino e nove módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no pavilhão 4 – stand 4D02.