Algarve lamenta a morte do professor catedrático e historiador Joaquim Romero Magalhães

O Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, em nome de toda a comunidade académica, manifestou publicamente hoje, dia 24 de dezembro, o mais profundo pesar pelo falecimento do Professor Doutor Joaquim Antero Romero Magalhães e endereça à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências. Também a instituição se solidariza com este momento de tristeza, decretando três dias de luto académico.

Joaquim Romero Magalhães recebeu, no passado dia 12 de dezembro de 2018, o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Algarve.

Visivelmente emocionado, o novo Doutor da UAlg agradeceu o facto de «a Universidade do Algarve o ter chamado para junto dos seus», lembrando alguns nomes como Aliete Galhoz, Lídia Jorge e Mário Ruivo, Doutores Honoris Causa pela UAlg.

Questionando-se sobre esta distinção, o homenageado referiu duas possíveis razões: a sua qualidade de académico algarvio e os trabalhos que dedicou à história do Algarve económico na sua longa carreira, «datando de 1970 o primeiro escrito publicado e o último de 2018».

Nesta cerimónia, Joaquim Romero Magalhães dedicou grande parte do seu discurso ao Algarve que o viu nascer, lembrando «vidas» e «gentes», mas, como o próprio frisou, «sem ser regionalista, nem exclusivista. Será o Algarve definível?», questionou.

«O Algarve é uma história, uma literatura, uma paisagem, uma tonalidade luminosa. É um viver e saber viver e é um conjunto daquilo que afinal nos rodeia e conforta. É tudo isso, o que se vê e o que não se vê. O que é material e o que paira acima dessa realidade. É um todo, não pode ser fragmentado, é algo que ainda hoje me desperta os sentidos», frisou.

Também Maria Leonor Freire Costa, docente da Universidade de Lisboa, que apadrinhou a entrega do Honoris Causa, referiu que Joaquim Romero Magalhães «figurará entre a escassa quinzena de historiadores (nacionais e estrangeiros) enaltecidos com doutoramento por honra por universidades públicas portuguesas ao longo de praticamente um século».

Já o reitor da UAlg, Paulo Águas, no seu discurso, afirmou que era ser «honra para a Universidade do Algarve a formalização desta relação, embora já o considerássemos um dos nossos, pela disponibilidade manifestada em diferentes momentos para trabalhar com e, sobretudo, para a Universidade do Algarve». E que acreditava que se «tratou de uma disponibilidade apaixonada, condicionada pela sua condição de algarvio que permanentemente cultivava. Esta distinção ultrapassou, pois, a academia, sendo, partilhada e assumida por toda a região, por todo o Algarve».

O Professor Joaquim Romero Magalhães faleceu em casa, na cidade de Coimbra, na madrugada do dia 24 de dezembro.

As cerimónias fúnebres irão decorrer a partir das 10h00 do dia 26 de dezembro na Capela da Universidade de Coimbra.

Faro emite nota de pesar

O município de Faro recebeu «com consternação e surpresa» a notícia do falecimento do professor catedrático e historiador Joaquim Romero Magalhães, ocorrido hoje em Coimbra onde residia, vítima de doença e enluta-se, em solidariedade para com a família e amigos, apresentando publicamente as suas mais sentidas condolências.

O Algarve e o país perderam um vulto das ciências históricas e da cultura.

Biografia de Joaquim Romero Magalhães

Nasceu em Loulé a 18 de abril de 1942. Fez a Escola Normal e o Liceu em Faro. Na cerimónia da sua jubilação, em 2012, referiu-se a esse seu percurso na cidade de Faro como tendo sido determinante na sua formação, designadamente pelo convívio que aí teve com as classes mais desfavorecidas da cidade.

Licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1967. Obteve o grau de Doutor, em 1984, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e integrou o corpo docente dessa Faculdade. Foi nomeado em 1994 professor catedrático daquela Universidade.

Durante o seu percurso de docente universitário foi professor convidado da École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris (1989 e 1999), da Universidade de São Paulo (1991 e 1997) e da Yale University (2003). Coordenou o volume «Alvorecer da Modernidade», volume III da História de Portugal dirigida por José Mattoso (1993). Publicou recentemente «Vem aí a República! 1906-1910» (2009). Na Imprensa da Universidade está a reunir obra dispersa com o título genérico de Miunças, três volumes (2011-2012).

Presidente do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (1963), Presidente da Associação Académica de Coimbra (1964); Deputado à Assembleia Constituinte da República Portuguesa (1975-1976); Secretário de Estado da Orientação Pedagógica dos governos presididos por Mário Soares (1976-1978); Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (1985-1989 e 1991-1993); Comissário-Geral da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (1999-2002), e diretor da revista Oceanos (1999-2001). Membro da Comissão Consultiva das Comemorações do Centenário da República (2009-2011).

Dirigia a revista «Anais do Município de Faro». A 18 de abril de 2012 jubilou-se, tendo proferido a «última lição» na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Joaquim Romero Magalhães colaborou com a Universidade do Algarve desde os seus primórdios, defendendo esta instituição num dos momentos mais difíceis da sua instalação. Nos Seminários organizados em 1982 e 1983, subordinados à temática «Portugal Mediterrâneo, o Algarve no contexto português» e destinados à melhor integração dos emigrantes portugueses em férias no Algarve, Joaquim Romero Magalhães foi uma das personalidades que proferiram lições no âmbito dos Programas dessas realizações.

A sua colaboração estendeu-se posteriormente a algumas edições do Mestrado em «História do Algarve», assegurando blocos temáticos da componente escolar desse grau.

Participou em diversos júris de doutoramento que conduziram à qualificação do corpo docente da UAlg. Pode referir-se os casos do António Rosa Mendes ou do José Carlos Vilhena Mesquita, criando com o primeiro uma relação de enorme proximidade que foi bruscamente cortada com a morte deste professor da Universidade do Algarve. Na sessão de homenagem que a Universidade do Algarve dedicou a António Rosa Mendes, Joaquim Romero Magalhães foi um dos oradores.

Promoveu, juntamente com Manuel Viegas Guerreiro, a publicação de duas descrições do Algarve do século XVI: Corografia do Reino do Algarve (1577), de Frei João de S. José, e História do Reino do Algarve (circa 1600), de Henrique Fernandes Sarrão. Dois textos fundamentais para compreender a história do Algarve.

A sua bibliografia inclui inúmeros trabalhos sobre o Algarve Económico, centrando-se especificamente nos séculos XVI, XVII E XVIII. ​​​​​​​