Algarve com receitas do turismo acima dos mil milhões de euros em 2018

O Algarve consolidou, em 2018, o desempenho turístico positivo registado ao longo dos últimos anos, com um aumento homólogo dos proveitos totais de 4,7 por cento, para 1081 milhões de euros, e do número de hóspedes de 1,5 por cento, para 4,2 milhões de hóspedes. Estes são os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a atividade turística, agora divulgados, que revelam ainda uma ligeira descida nas dormidas (-1 por cento, para um total de 18,8 milhões de dormidas).

Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo, «os resultados finais da atividade turística são francamente positivos, num ano que se antevia muito difícil para o turismo no Algarve». O responsável acrescenta ainda que «é importante realçar que a comparação apresentada pelo INE é feita em relação a 2017, o melhor ano de sempre do turismo na região, pelo que as metas atingidas em 2018 demonstram a forte resiliência de toda a estrutura do sector».

Proveitos

Os proveitos totais aumentaram 6 por cento a nível nacional, para 3,6 mil milhões, com o Algarve a representar uma quota de 30 por cento e um total de 1081 milhões de euros (+4,7 por cento). Na região, os proveitos por aposento atingiram os 790,7 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de 3,4 por cento.

Hóspedes

Em território nacional os estabelecimentos de alojamento turístico receberam um total de 21 milhões de hóspedes em 2018 (+1,7 por cento), com o Algarve a conquistar uma quota de 20 por cento e um total de 4,2 milhões de hóspedes (+1,5 por cento), revelam os dados do INE.

Dormidas

No país, os estabelecimentos hoteleiros registaram um total de 57,6 milhões de dormidas, valor idêntico ao do ano anterior. A quota de mercado na região algarvia ascendeu a 32,7 por cento, totalizando 18,8 milhões de dormidas (-1 por cento). De registar o desempenho positivo do mercado interno no Algarve, que registou um crescimento de 9,9 por cento (a maior taxa de crescimento a nível nacional) e um total próximo dos 4,4 milhões de dormidas. Os estrangeiros totalizaram 14,4 milhões de pernoitas no destino em 2018 (-3,9 por cento).

Aeroporto de Faro

O Aeroporto Internacional de Faro atingiu, em 2018, um volume de passageiros movimentados perto dos 8,7 milhões, registando uma ligeira variação de meio ponto percentual abaixo dos resultados do ano passado. Desempenho positivo foi registado no volume de passageiros nacionais (+6,0 por cento) e oriundos de mercados como a França (+26,0 por cento) e a Irlanda (+2,2 por cento). Igualmente positivo foi o resultado da Itália, cujo número de passageiros cresceu acima dos 200 por cento. Em contraponto, foram registadas descidas em passageiros movimentados de mercados como Alemanha (-0,7 por cento), Reino Unido (-5,7 por cento) e Holanda (-6,1 por cento), que continuam a ser os mercados que mais passageiros movimentam.

Golfe

No golfe, os resultados voltaram a ser positivos, registando um número de voltas acima dos 1,3 milhões, ligeiramente abaixo do ano passado (-0,9 por cento). Um aumento significativo do número de voltas foi registado nos meses de novembro (+7,0 por cento), janeiro (+6,1 por cento) e fevereiro (+5,5 por cento), segundo os dados da Associação Algarve Golfe.