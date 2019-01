Albufeira volta a receber etapa da Volta ao Algarve e junta-lhe um passeio de ciclismo feminino

A 45ª Volta ao Algarve regressa à Avenida dos Descobrimentos em Albufeira, no próximo dia 23 de fevereiro, sábado, onde decorre a partida oficial da 4ª etapa que irá ligar Albufeira a Tavira, num percurso de 198,3 quilómetros. Além da prova oficial, este ano, pela primeira vez, Albufeira é anfitriã de um Passeio de Bicicleta destinado exclusivamente a mulheres. A Volta ao Algarve vai ser transmitida em direto pela Eurosport e pela TVI24.

A prova, que será disputada por 24 equipas, entre as quais 12 do WorldTour (o patamar máximo da modalidade) integra a categoria 2.HC, a mais elevada do circuito Europe Tour, tem este ano ter cobertura televisiva reforçada, com mais tempo de emissão e com transmissão em canais e em momentos de maior audiência.

A Federação Portuguesa de Ciclismo sublinha que «por se tratar de um dos acontecimentos desportivos portugueses de maior mediatismo internacional, a Volta ao Algarve aposta nas transmissões televisivas em direto para chegar a todo o mundo». Assim a Eurosport volta a ser o parceiro internacional da organização, garantindo a transmissão da prova nos seus canais, mas também a distribuição para mercados em que o canal Eurosport não está presente.

Em Portugal, o parceiro é mais uma vez a TVI, que fará a transmissão em direto do final das cinco etapas na TVI24, bem como o acompanhamento informativo no canal de notícias e nos vários serviços noticiosos da estação.

Na Eurosport os diretos das cinco etapas serão de 90 minutos, mais 50% do tempo de antena face a edições anteriores, que tiveram 60 minutos de transmissão direta diária. De acordo com a organização, «a qualidade desportiva da prova e o interesse das audiências permitiram a abertura da antena da Eurosport 1 à corrida portuguesa, que nos últimos anos passou na Eurosport 2». Refira-se que a estreia da Volta ao Algarve no canal principal da Eurosport permite que a audiência potencial do evento cresça de 88 para 148 milhões de lares.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «esta é mais uma excelente oportunidade de levar o nome de Albufeira mais longe, dando a conhecer o concelho não só como destino turístico de eleição, mas também como palco privilegiado para receber as mais importantes provas desportivas a nível internacional».

Ainda este ano, pela primeira vez, Albufeira vai ser anfitriã do Passeio Feminino da Volta ao Algarve, uma iniciativa exclusivamente para mulheres, com as previsões a apontarem para mais de uma centena de participantes.

A prova, que é de dificuldade baixa (acessível a todos os níveis de condição física), destina-se a atletas do sexo feminino de todas as idades. As inscrições estão abertas online.

O passeio, num total de aproximadamente 14 quilómetros, parte da Avenida dos Descobrimentos, no dia 23 de fevereiro, às 9h30, do mesmo local de onde parte a 4ª etapa da Volta ao Algarve profissional. A comitiva feminina sairá em direção à Branqueira, passando pelo Vale da Azinheira, Olhos de Água, seguindo pela Estrada de Albufeira para Santa Eulália, em direção ao Inatel pela Rua José Fontana, com paragem no Pau da Bandeira para fotos de grupo. O regresso à zona da meta será pelo Bairro dos Pescadores e Rua das Telecomunicações, contornando o edifício da Câmara e o Tribunal.

A equipa feminina 5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ fica responsável por marcar o andamento do passeio, que irá contar com a presença de algumas figuras públicas. O evento, que visa promover a prática do ciclismo no feminino, vai ser transmitido pela TVI e partilhado pelo site e redes sociais da Volta ao Algarve, Federação Portuguesa de Ciclismo e pelos seus parceiros.

A 45ª Volta ao Algarve é um grande acontecimento desportivo que atrai a maioria das equipas do topo da modalidade. Das equipas do WorldTour estão confirmadas as presenças da Bora-hansgrohe, CCC Team, Deceuninck-Quick Step, Groupana-FDJ, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Team Jumbo-Visma, Team Katusha Alpecin, Team Sky, Team Sunweb, Trek-Segafredo e UAE Team Emirates. Na categoria Continental Profissional, a prova irá contar com as equipas da Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis, W52-FC Porto e Wanty-Groupe Gobert. A estas equipas vão juntar-se as formações portuguesas da Aviludo-Louletano, Efapel, LA Alumínios-LA Sport, Miranda Mortágua, Rádio Popular-Boavista, Sporting-Tavira, UD Oliveirense-InOutBuild e Vito-Feirense-PNB.