Albufeira vai receber a edição mais participada de sempre do Cross das Amendoeiras em Flor

A 42ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor vai realizar-se no próximo dia 3 de fevereiro, na Pista das Açoteias, em Olhos de Água, Albufeira. As inscrições bateram já o record anterior, tornando esta a edição mais participada de sempre.

A prova volta a incluir a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta Mato (TCCE), que irá juntar mais de 500 atletas de 21 países e um vasto público para apreciar uma das competições desportivas mais importantes da região, «que tem levado o nome de Albufeira além-fronteiras».

Em competição estarão 63 equipas distribuídas por 20 equipas de seniores masculinos, 16 de seniores femininos, 16 de juniores masculinos e 12 de juniores femininos. Destaque para os representantes de Portugal – Sporting CP com 30 atletas divididos por Sub-20 femininos e seniores masculinos e femininos, e SL Benfica com 10 atletas de Sub 20 femininos.

O Cross Internacional das Amendoeiras e a 56ª Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta Mato em Flor vão ser transmitidos em direto pelo canal «A Bola TV», entre as 11h15 e as 13h15, horário em que se disputam os escalões de seniores masculinos e femininos. Pode também assistir às provas em tempo real, por live streaming.

As competições, contudo, não ficam por aqui. Depois da disputa do Cross e da TCCE, haverá o Campeonato Regional de Corta Mato Curto e, a seguir, terá ainda lugar uma prova regional que conta com mais de meio milhar de participantes só do Algarve. O 17º Corta Mato das Areias de São João terá início às 14h00, com os escalões de Benjamim, Infantil, Iniciado e Juvenil.

O Cross inclui também o Desporto Adaptado, que tem lugar na parte da tarde, às 15h00, e o Desporto Escolar e de Formação que, no total, reúnem perto de 3000 participantes em representação de 80 por cento das escolas algarvias.

Este ano, o Corta Mato Regional do Desporto Escolar realiza-se no dia 8 de fevereiro, às 10h00, também na Pista de Cross das Açoteias. Nesta competição serão apurados os alunos e as escolas, dos escalões de iniciados e juvenis, de ambos os sexos, que irão representar a Direção Regional de Educação do Algarve no Corta Mato Nacional.