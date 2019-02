Albufeira sensibiliza população para a defesa da floresta contra incêndios

De 9 a 26 de fevereiro as freguesias do concelho de Albufeira vão ter ações de sensibilização para a defesa da floresta contra incêndios, bem como para a participação ativa da população na gestão, defesa e conservação da mesma. Estas ações serão promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, através do seu Gabinete Técnico Florestal.

As ações, de entrada livre, serão ministradas por agentes da GNR e entre outros aspectos, vão clarificar o novo Decreto-Lei nº 14/2019 que regula edificações e queimas, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Cláudia Guedelha, vereadora responsável pela Proteção Civil de Albufeira, esclarece que «todos os momentos são oportunos para prevenirmos catástrofes. As pessoas sabem que não acontece só aos outros e que há cuidados cada vez mais exigentes a ter com o que constitui o bem mais precioso que temos e que é a vida: das plantas, dos animais e insectos, das pessoas e do que construímos». Prossegue, afirmando que «nesta altura as pessoas procedem às limpezas dos terrenos e há alterações legais que devem ser comunicadas e esclarecidas. O nosso Serviço Municipal de Proteção Civil tem-se pautado por uma forte intervenção junto da população, sendo esta mais uma das múltiplas intervenções».

«As sessões são direcionadas a todos os munícipes, proprietários de terrenos ou edificações, em todo o espaço rural. O objectivo é o de sensibilizar a população para a defesa da floresta contra incêndios, bem como para a participação ativa na gestão, defesa e conservação da mesma. Por outro lado, pretende informar acerca das medidas preventivas a desenvolver durante e fora do período crítico», conclui a autarquia albufeirense.

O calendário desta iniciativa marca o dia 9 de fevereiro, na Junta de Freguesia da Guia (10h00), o dia 15 de fevereiro, no Edifício da Junta de Freguesia de Olhos d’Água (09h30). Já no dia 16, a iniciativa será na sede da Associação ASCRATIA, em Ferreiras (14h00) e, por último, em Paderne, na Junta de Freguesia, no dia 26 (18h00).