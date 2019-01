Albufeira recebe Taça dos Clubes Campeões Europeus de Atletismo com participação recorde

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Albufeira acolheu hoje, terça-feira, 22 de janeiro, a Conferência de Imprensa de apresentação da 42ª Edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. que inclui a 56ª Taça dos Clubes Campeões Europeus em Atletismo, numa sessão que contou também com a presença dos capitães das equipas feminina e masculina de atletismo do Sporting Clube de Portugal, bem como do coordenador da secção do mesmo emblema.

Esta edição do Cross das Amendoeiras é, de resto, histórica. Será «a mais participada de sempre», com cerca de «4000 atletas, entre desporto federado e escolar». Em equipas, falamos de «63 conjuntos europeus, a representar 23 países». Em 56 edições da Taça dos Clubes Campeões Europeus, «esta bate todos os recordes anteriores», revelou orgulhosamente Jorge Santos, presidente da Associação de Atletismo do Algarve (AAA).

E uma prova tão importante e participada merece uma pista «ao nível das melhores do mundo, como é a das Açoteias», afirmou Custódio Moreno, diretor regional do IPDJ de Faro. «O palco é de raiz, e o município de Albufeira tem cuidado exemplarmente desta instalação» que contribui para que o Algarve seja «palco de excelência para a prática desportiva», considerou o dirigente do IPDJ, que aproveitou ainda para transmitir um «apoio de coração à prova e à organização».

Carlos Silva, coordenador da modalidade no Sporting, aproveitou a ocasião para deixar alguns recados, referindo alguma tendência a «desvalorizar o atletismo», elogiando a postura da Câmara Municipal de Albufeira por ser a «única autarquia que nos convidou para alguma coisa depois de sermos campeões europeus de cross e de pista, no último ano. Por isso, temos muito gosto em preparar aqui as nossas provas». José Carlos Rolo acolheu orgulhosamente os elogios, não deixando de admitir «a excelência desta região para a prática do atletismo, modalidade que mais sucesso traz ao país através das inúmeras medalhas conquistadas».

Os atletas e capitães leoninos, Sara Moreira e Licínio Pereira, estavam em sintonia quanto aos objetivos individuais e coletivos para esta importante prova – «revalidar o título aqui conquistado no último ano, é esse o mote que nos move nesta participação». O capitão de masculinos acrescentou ainda que «estivemos fora da Taça dos Campeões Europeus durante 19 anos, voltámos há dois anos como vice-campeões, o ano passado conseguimos subir para o degrau mais alto do pódio, e agora esperamos estar todos bem para voltar a vencer».

Falar desta modalidade é, quase obrigatoriamente, falar do Senhor Atletismo, o professor Mário Moniz Pereira, que segundo Carlos Silva mostrou ao país «a grandiosidade que temos nestas modalidades, contrariando o hábito de pensar pequeno sem qualquer motivo para tal». Sobre os objetivos para a Taça dos Clubes Campeões Europeus, foi claro – «estamos preparados, esta competição é muito importante a nível europeu, e queremos ser felizes!».

Houve ainda tempo para Rui Costa, diretor técnico regional da AAA, considerar o Cross das Amendoeiras a prova rainha da associação onde exerce funções. Reiterou uma grande confiança da Associação Europeia de Atletismo nas organizações algarvias, manifestando o desejo de «continuar a ter o Algarve no mapa internacional do cross». Não terminou sem endereçar um apelo – «quero ver as pistas cheias de atletas e o complexo cheio de público a assistir». Aos capitães do Sporting, dirigiu um elogio: «espero que seja possível continuar a dar referências como vocês aos mais jovens».