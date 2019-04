Albufeira recebe Grande Mostra de Vinhos de Portugal com espírito solidário

Albufeira vai receber, numa tradição com mais de 10 anos, a XI Grande Mostra de Vinhos de Portugal, com a chancela da Confraria Bacchus e a parceria da Câmara Municipal de Albufeira.

No primeiro fim de semana de maio, entre sexta e domingo, no Espaço Multiusos de Albufeira (EMA) vai ser possível degustar cerca de 900 rótulos de vinhos de todo o país, provenientes de mais de 100 produtores. São esperadas mais de 10 mil pessoas nos três dias do evento.

Este ano o certame apoia a causa de Moçambique, depois do trágico ciclone Idai que vitimou mais de 600 pessoas e deixou muitos milhares a necessitar de ajuda humanitária. Vai ser angariado 1 euro por cada copo vendido para as provas de vinho, bem como na compra de frango da Guia, à venda na zona de restauração. O valor total angariado será entregue a uma organização humanitária ainda a designar.

«Esta é reconhecida como a maior mostra de vinhos a sul do Tejo, e para os produtores representa uma oportunidade para dar a conhecer os seus vinhos. Com esta mostra temos vindo a colocar o Algarve no mapa dos apreciadores do néctar em Portugal, temos reforçado a qualidade dos vinhos da nossa região como motor de desenvolvimento económico», explica Carlos Oliveira, Chanceler da Confraria Bacchus de Albufeira.

No primeiro dia do evento realiza-se o sétimo Concurso de Vinhos Bacchus, reconhecido pelo Instituto da Vinha e do Vinho I.P., que atribui prémios de Excelência e Medalhas de Ouro, Prata e Bronze nas categorias de Tintos, Brancos, Rosés e Licorosos. A entrega de prémios decorre no hotel NAU São Rafael Atlântico.

Para além de provar os vinhos, os visitantes podem ainda participar em workshops, assistir à apresentação da Rota dos Vinhos do Algarve e a demonstrações de show cooking: no sábado com o Chef José Teresa, do restaurante Memórias em Albufeira, e no domingo com o Chef Ricardo Cabrita, do PortoBay Hotels & Resorts. Ainda na tarde de domingo, às 17h30, atua no EMA o Grupo Coral Casa do Alentejo Albufeira.

A nível de produtores algarvios, serão mais de 20 representados nesta mostra. Da cidade anfitriã, Albufeira, estão representados três produtores: Adega do Cantor (propriedade de Sir Cliff Richard), a Quinta do Canhoto (produtor do vinho Esquerdino) e Quinta da Malaca (produtor do vinho Malaca).

Carlos Oliveira, da confraria Bacchus, acrescenta que «a origem do vinho em Portugal começou no Algarve, onde os vinhos se distinguem pelo contacto com a brisa marítima. O vinho algarvio está a afirmar-se pela qualidade, aliando o destino de sol e mar à gastronomia e criando um roteiro alternativo para os amantes de vinhos. Novos produtores, com novas propostas de vinhos, é uma tendência que temos vindo a acompanhar e o mercado conta já com Brancos e Rosés de grande qualidade produzidos no Algarve».