Albufeira lança projeto de dança «Singular» para portadores de deficiência

Com o objectivo de divulgar a dança inclusiva na comunidade como um meio privilegiado para fomentar o desenvolvimento da pessoa com deficiência, o município de Albufeira lançou o projecto «Singular».

A partir do trabalho desenvolvido com as classes de dança de vários estilos, ligadas ao projecto AMA (ALL-MOVE em Albufeira) organizado pelo município de Albufeira para jovens com deficiência, durante dois anos consecutivos, a Divisão da Ação Social albufeirense lança agora o projecto de criação de uma companhia de dança, que dará os seus primeiros passos no final deste mês de abril.

Este novo projeto pretende «promover a inclusão social e a aprendizagem, potenciando a autonomia pessoal e social através da partilha de experiências e conhecimentos entre bailarinos com e sem deficiência».

O «singular» pretende apresentar-se em diversos palcos do território nacional e internacional, assim como produzir vídeos e ações de sensibilização pelas escolas. Este projeto, pioneiro em Albufeira, é anual, com um intervalo para férias no mês de agosto.

Destinado a jovens com e sem deficiência motora, o projeto desenvolve-se no Parque Lúdico de Albufeira, às segundas e quartas, das 18 às 19 horas. Os interessados em participar ainda o podem fazer, através de inscrições gratuitas e após uma aula para dar a conhecer a intenção da companhia de dança ao jovem, o qual será posteriormente, e caso lhe agrade, convidado a pertencer e a colaborar neste projecto.

As inscrições e informações poderão ser feitas presencialmente no Parque Lúdico de Albufeira, pelo telefone 289599684 ou por e-mail.