Albufeira já tem uma escola de ciclismo

O Clube Desportivo Areias de São João (CDASJ), coletividade albufeirense que reúne mais de 1000 sócios, revelou à comunidade o novo projeto «Ciclismo XXI», na sexta-feira, dia 22 de fevereiro.

A modalidade já existe no clube, mas precisava «de uma revitalização», segundo afirmou José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira que fez questão de estar presente na apresentação pública. A iniciativa destaca uma escola de ciclismo, projeto inovador no concelho e apadrinhado por dois nomes de topo nos pedais – Jurgen Roelandts, ciclista belga da MOVISTAR, e Tiago Machado, do Sporting Tavira.

Nasce da necessidade de «colmatar uma lacuna no concelho, e de dotar os jovens de maior formação e conhecimento no ciclismo, através da sua prática em vertente mais ou menos competitiva», explicou ao «barlavento» Nuno Fonseca, vice-presidente da coletividade. Além disso, pretende-se «combater problemáticas resultantes do sedentarismo e promover maior segurança» na utilização deste meio de transporte suave.

Por sua vez, Daniel Frango, presidente do CDASJ, considerou que se trata de um projeto «adequado à nossa grandeza e à grandeza do concelho de Albufeira» por apostar sobretudo «na formação de jovens».

Segundo Carlos Soares Pereira, coordenador da secção de ciclismo, «queremos promover e ensinar a utilização de bicicleta dos 5 aos 14 anos de idade», sendo que as atividades já começaram. «Fomos a algumas escolas do concelho e a aceitação tem sido muito boa por parte das crianças», constatou.

O vice-presidente, Nuno Pereira, acrescentou ainda um dado curioso: «planeamos ficar cerca de 20 minutos nas escolas, mas fomos obrigados a ficar por lá durante uma hora ou mais, porque as crianças querem andar de bicicleta nas aulas de Educação Física. Esta ida do ciclismo às escolas não existia por cá» e, dada a aceitação entusiasta desta primeira experiência, é uma modalidade muito bem-vinda no âmbito escolar.

Por outro lado, o «Ciclismo XXI» não esquece os mais velhos. «Vamos organizar passeios de cicloturismo ao fim de semana, para todos os que queiram entrar na modalidade através de uma vertente mais lúdica», revelou Carlos Soares Pereira.

Conselhos para pais e educadores

Nesta apresentação marcaram também presença José Marques, representante da Federação Portuguesa de Ciclismo, e Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). José Marques enalteceu todos «os que mostram iniciativa para trabalhar com jovens». E não deixou de endereçar conselhos aos pais dos futuros ciclistas: «não ofendam os vossos filhos se eles fizerem algo menos bem num treino ou numa prova, deixem que eles se divirtam e desfrutem das atividades», pois «as repreensões e correções devem ser feitas em privado e de forma calma».

Uma posição partilhada por Custódio Moreno, que acrescentou o papel «fundamental dos técnicos, que devem ser sempre qualificados», na formação das crianças. O diretor regional do IPDJ pediu «tempo» para o projeto, avisando que «os campeões não surgem num estalar de dedos», mas mostrou-se confiante «nos frutos que daqui vão surgir, pois o CDASJ está muito bem estruturado e dirigido. Parabéns ao clube!». Moreno concluiu a sua intervenção com uma constatação que reforça o Algarve como região de forte prática desportiva. «São mais de 800 clubes a praticar desporto, não é só sol e praia».

Autarca promete ajudar e dá sugestão ao governo

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, elogiou o «clube eclético, que tem criado vários atletas em diversas modalidades». Revelando que ele próprio, na sua juventude, era um utilizador ávido da bicicleta, até para ir trabalhar, considerou que coletivos «como o CDASJ são fundamentais para a sociedade, pois não olham para o lucro, mas para a formação e promoção desportiva». Ao governo, deixou uma ideia: «a criação de um estatuto de voluntário para ajudar aqueles que despendem muitas horas a dirigir estas associações». Rolo garantiu ainda que estará «pronto e desejoso de apoiar este projeto que se mostra muito sustentável. Vamos, em conjunto, levar este desafio a bom porto».