Albufeira destina 250 mil euros às propostas dos cidadãos para valorizar o espaço público

O município de Albufeira decidiu afetar 250 mil euros à 6ª edição do Orçamento Participativo, para 2020, valor que este ano, pela primeira vez, será dividido em partes iguais pelas quatro freguesias do concelho. A valorização do espaço público é o mote pelo qual as propostas se devem reger, podendo ser apresentadas pelos interessados durante as sessões públicas de participação agendadas para o presente mês de março.

A verba destinada à execução dos projetos no âmbito da presente edição foi aprovada no dia 5 de fevereiro, sob proposta de Ana Pífaro, vice-presidente da Autarquia e simultaneamente vereadora responsável pelo pelouro da Cidadania e Orçamento Participativo.

«Trata-se de um momento que consideramos de extrema importância, quer em termos do desenvolvimento sustentável do concelho quer da própria cidadania ativa, através do envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões e na afetação de recursos às políticas municipais», destaca Ana Pífaro.

No âmbito da referida proposta foi, também, fixada a composição do Conselho do Orçamento Participativo, órgão representativo dos diferentes serviços municipais, com capacidade de análise e reflexão sobre as escolhas/decisões a tomar anualmente, devidamente compatibilizadas com as estratégias do município, e do Grupo de Trabalho, de natureza mais funcional, responsável pela organização e implementação de todo o processo, nomeadamente a sua operacionalização e acompanhamento das obras em curso.

No próximo dia 11 de março, a partir das 14h30, a Autarquia irá proceder à inauguração dos Parques Lúdicos de Vale Navio e Falésia, da Requalificação da Estrada dos Salgados e do Polidesportivo da Guia (1ª fase) – obras vencedoras de anteriores edições do OP – seguida da apresentação pública do Orçamento Participativo para 2020, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Refira-se que as reuniões públicas de participação, destinadas à recolha de propostas para a 6ª edição do OP irão decorrer durante o presente mês de março, de acordo com a seguinte calendarização: Paderne – dia 12 (3ª feira), às 18h30, no Salão da Junta de Freguesia; Guia – dia 13 (4ª feira), às 20h30, na Escola EB 2,3 da Guia; Albufeira – dia 19 (3ª feira), na Escola Secundária de Albufeira; Ferreiras – dia 20 (4ª feira), às 20h30, na Escola EB 2,3 de Ferreiras.